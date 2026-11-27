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출전시간이 제한적인 센터백 에이든 헤븐(20·맨체스터 유나이티드)이 이적을 고려하고 있다.

영국 공영방송 BBC는 25일(한국시간) “헤븐은 맨체스터 유나이티드가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강등권에서 경쟁하는 가운데 출전시간 부족에 대한 우려가 커지자 다가올 겨울 이적시장에서 떠날 계획이다. 헤븐은 이미 임대 이적에 긍정적인 반응을 보였다”고 보도했다.

보도에 따르면 이번에 새롭게 부임한 마우리시오 포체티노 감독 체제에서도 주전 자리를 확보하지 못하고 계속해서 로테이션 자원으로 남을 거로 판단하는 헤븐은 한창 성장해야 할 시기에 정규적으로 출전하기 위해 임대 이적을 모색 중이다.

헤븐은 특히 맨체스터 유나이티드가 현재 강등권에서 경쟁하고 있는 만큼, 포체티노 감독이 위기를 헤쳐나가기 위해선 경험이 풍부한 선수들을 위주로 라인업을 구상할 가능성이 크다고 생각하면서 자신에게는 기회가 오지 않을 거로 보고 있다.

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더군다나 맨체스터 유나이티드가 겨울 이적시장 때 수비진 보강을 최우선으로 고려하고 있는 가운데, 풀럼의 주축 센터백인 캘빈 배시 영입설이 제기되면서 헤븐은 자신의 입지가 더욱 좁아질 거로 예상하고 있다.

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결국 헤븐은 꾸준한 출전시간을 확보하기 위해 겨울 이적시장을 앞두고 떠나기로 마음을 굳혔고 적극적으로 이적을 모색 중이다. 임대 이적은 물론이고, 완전 이적까지 염두에 두고 있는 그는 과거 아스널을 떠나 맨체스터 유나이티드에 합류하기 전 바르셀로나와 풀럼 등의 관심을 받았던 것으로 알려졌다.

BBC는 “헤븐은 맨체스터 유나이티드에서 지금까지 주로 백업 자원으로 활용되었다. 루벤 아모림 감독 체제에서는 주전 자리를 확보했지만, 마이클 캐릭 감독 체제에서는 입지를 잃었다”며 “현재 헤븐은 임대 이적을 선호하는 것으로 알려졌지만, 완전 이적 제안도 고려할 의향이 있는 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.

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헤븐은 잉글랜드 국적의 센터백 겸 레프트백으로, 웨스트햄 유나이티드와 아스널 아카데미를 거쳐 성장했다. 이후 2024년 아스널에서 프로 데뷔했으나 계약 과정에서 이견이 발생하면서 이적을 추진한 끝에 2025년 맨체스터 유나이티드로 유니폼을 입었다. 이후 지금까지 공식전 32경기에 출전했다.