‘비피셜’ 英 BBC “왜 다크호스라고 불리는지 증명해”…대단하다 日 축구, 2019년 이후 유럽 국가 상대로 무패

일본이 2019년 이후 유럽 국가 상대로 무패행진을 이어오고 있다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 18위 일본은 15일 오전 4시(한국시간) 미국 텍사스주 알리텅의 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드(8위)와 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 팽팽한 접전 끝에 2대 2로 비겼다.

전반전을 0대 0으로 마친 일본은 후반 6분 버질 반 다이크(리버풀)에게 선제골을 허용했다. 하지만 불과 6분 만에 나카무라 게이토(스타드 드 랭스)의 동점골이 나왔다. 후반 19분 크리센시오 서머빌(웨스트햄 유나이티드)에게 역전골을 내주면서 다시 리드를 빼앗겼지만, 후반 44분 카마다 다이치(크리스털 팰리스)가 극적으로 승부를 원점으로 돌렸다.

이로써 월드컵 우승을 목표로 한 일본은 그 가능성을 증명했다. 영국 공영방송 BBC은 “일본은 올해가 자신들에게 좋은 한 해가 될 수 있다는 것을 알고 있다. 잉글랜드, 브라질 등 강호들을 상대로 승리를 거두었고, 오늘도 강호 네덜란드와 비겼다”며 “일본은 왜 많은 이들이 다크호스라고 부르는지 증명해 보였다. 그들은 탄탄한 조직력을 갖췄으며, 감독이 원하는 전술을 이해하고, 매우 잘 훈련되어 있다. 자신들이 하는 일을 효과적으로 해낸다”고 극찬했다.

글로벌 스포츠 전문 매체 ESPN 역시도 “지난 2022 카타르 월드컵에서 독일과 스페인을 상대로 거둔 눈부신 승리만큼은 아니었지만, 일본이 네덜란드를 상대로 보여준 투지는 그들이 진정한 다크호스가 될 수 있음을 보여줬다”며 “주축 선수들이 대거 결장한 상황에서도 일본은 끝까지 따라붙어 동점을 만들어내며 중요한 승점 1점을 획득했다”고 조명했다.

일본은 동시에 2019년부터 이어져 온 유럽 국가 상대 무패행진을 계속 이어가게 됐다. 일본은 스코틀랜드전(1대 0 승)을 시작으로 독일전(4대 1 승), 크로아티아전(1대 1 무), 스페인전, 독일전(이상 2대 1 승), 잉글랜드전, 아이슬란드전(이상 1대 0 승) 그리고 이날 네덜란드전까지 최근 유럽 국가와 8번 만나 6승2무를 기록 중이다.