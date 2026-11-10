‘비피셜’ 英 BBC “맨체스터 유나이티드행에 긍정적”…‘손흥민 은사’ 포체티노 감독, 2년 만에 EPL 복귀 가능성 대두

마우리시오 포체티노(54·아르헨티나) 감독이 맨체스터 유나이티드(잉글랜드) 사령탑 자리에 관심을 보이고 있다. 포체티노 감독이 만약 맨체스터 유나이티드 지휘봉을 잡는다면, 2년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 복귀하게 된다.

10일(한국시간) 영국 공영방송 BBC에 따르면 맨체스터 유나이티드는 올 시즌 EPL 10경기를 치르는 동안 고작 1승(5무4패)밖에 거두지 못하면서 18위에 머무르고 있자 캐릭 감독을 경질하는 쪽으로 기울었다. 아직 최종 결정은 내려지지 않았으나 이사회 내부에선 구단주 짐 랫클리프 경과 글레이저 가문에게 캐릭 감독의 해임을 권고할 것으로 예상되고 있다.

맨체스터 유나이티드는 캐릭 감독을 경질할 경우 차기 사령탑으로 포체티노 감독을 검토 중이다. 당초 맨체스터 유나이티드의 최우선 목표는 우나이 에메리 감독이었다. 그러나 에메리 감독이 애스턴 빌라와 장기 재계약이 임박한 터라 선임이 어렵다고 판단하면서 포체티노 감독과 에디 하우 감독, 율리안 나겔스만 감독으로 최종 후보를 추렸고, 이 가운데서 포체티노 감독을 우선적으로 고려하고 있다.

이미 제이슨 윌콕스 스포츠 디렉터와 오마르 베라다 최고경영자(CEO)가 포체티노 감독과 만나 차기 사령탑 부임 가능성에 대해 논의했고, 이 과정에서 양측은 긍정적인 분위기 속에 대화를 나눴다. 이미 예전부터 EPL로 다시 돌아오고 싶다는 뜻을 공개적으로 내비친 포체티노 감독은 맨체스터 유나이티드 지휘봉을 잡는 데 상당한 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

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때마침 포체티노 감독은 지난 8월 미국축구연맹(USSF)과 계약을 연장할 당시 특정 고위직으로 떠날 수 있도록 허용하는 바이아웃(최소 이적허용 금액) 조항을 포함한 것으로 알려졌다. 맨체스터 유나이티드는 포체티노 감독을 선임하기 위해 현재 그의 계약에 포함된 바이아웃 조항을 발동해야 하는 것은 크게 문제 삼지 않고 있다.

현역 시절 뉴얼스 올드 보이스(아르헨티나)와 에스파뇰(스페인), 파리 생제르맹(PSG), 지롱댕 드 보르도(이상 프랑스) 등에서 선수 생활을 했던 포체티노 감독은 지난 2006년 현역 은퇴 후 지도자로 전향하면서 축구계에 계속 머무르고 있다. 에스파뇰을 이끌면서 지도자로서 가능성을 보이더니 이후 사우샘프턴, 토트넘, 첼시(이상 잉글랜드), PSG 등을 거쳐 2024년부터 미국 사령탑으로 부임했다.

지도자 커리어 통틀어 가장 오래 이끈 구단은 토트넘이다. 2014년 토트넘 지휘봉을 잡아 해임되기 전까지 5년간 이끌었다. 당시 손흥민과 해리 케인, 크리스티안 에릭센, 델리 알리로 이어지는 이른바 ‘DESK’ 라인을 탄생시켜 강한 압박과 속공을 내세운 공격 축구로 토트넘을 상위권으로 이끌었다. 실제 EPL과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 준우승을 달성했던 바 있다.