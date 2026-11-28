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맨체스터 유나이티드가 주장이자 핵심 미드필더 브루노 페르난데스(32·포르투갈)를 붙잡기 위해 1년 연장 옵션을 발동했다.

영국 공영방송 BBC는 28일(한국시간) “맨체스터 유나이티드가 페르난데스의 계약에 포함된 1년 연장 옵션을 발동했다”며 “페르난데스인 계약은 내년 여름에 만료될 예정이었지만, 소식통에 따르면 양측 모두 내후년 여름까지 계약을 연장하는 것이 서로에게 최선의 이익이라고 판단했다”고 보도했다.

이에 따라 최근 페르난데스 영입에 관심을 보이면서 내년 1월 1일부터 ‘보스만룰’을 통해 페르난데스에게 접촉하려던 복수 구단들은 계획이 꼬이게 됐다. ‘보스만룰’은 예비 자유계약선수(FA) 신분이 계약 만료 6개월 전부터 다른 구단들과 자유롭게 이적 협상할 수 있는 제도다.

물론 이번에 1년 연장 옵션이 발동됐다고 해서 페르난데스가 맨체스터 유나이티드와 동행을 계속 이어간다는 뜻은 아니라는 게 현지 전문가들의 견해다. 페르난데스는 여전히 미래에 대해 고민하고 있는 것으로 전해졌다.

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실제 페르난데스는 앞서 22일 글로벌 스포츠 전문 채널 스카이스포츠와 인터뷰를 통해 “지난 시즌이 끝날 무렵과 이번 시즌 초반에 재계약에 관해서 이야기를 나눴지만, 팀이 처한 상황을 고려해 잠시 미뤄두기로 했다”며 “지금은 재계약을 논의할 적절한 시기가 아니라고 생각한다. 지금 가장 중요한 것은 팀이 다시 승리하는 것”이라고 강조했다.

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페르난데스는 다만 이번에 1년 연장 옵션을 발동함으로써 만약 내년 여름에 떠나게 될 경우 맨체스터 유나이티드에 이적료를 안겨줄 수 있고, 또 본인도 여유롭게 거취를 정할 수 있는 만큼 이 같은 결정을 내린 것으로 알려졌다.

페르난데스는 우디네세, 삼프도리아, 스포르팅 등을 거쳐 지난 2020년 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입었다. 올드 트래퍼드 입성과 동시에 주전으로 자리매김한 그는 시간이 지날수록 지대한 영향력을 발휘하더니 단숨에 ‘에이스’로 발돋움했다.

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무엇보다 맨체스터 유나이티드가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 경쟁은커녕 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 경쟁에서도 밀려나는 등 어려운 시기에 놓일 때도 정교하면서도 날카로운 킥과 창의적인 패싱력을 앞세워 매 시즌 15개 이상의 공격포인트를 생산하며 꾸준히 제 몫을 해냈다.

실제 페르난데스는 지금까지 통산 343경기 동안 115골·111도움을 기록 중이다. 이 기간 잉글랜드축구협회(FA)컵과 잉글랜드 풋볼리그(EFL)컵에서 한 차례씩 우승했다. 또 지난 시즌엔 EPL 단일 시즌 최다도움(21도움) 신기록을 세우기도 했다.