‘비피셜’ 英 BBC 떴다, ‘수비 불안’ 첼시 초비상…‘전 경기 출전’ 핵심 센터백 햄스트링 부상으로 장기간 결장 불가피

첼시가 그야말로 위기에 놓였다. 햄스트링(허벅지 뒤 근육)을 다친 핵심 센터백 막상스 라크루아(26·프랑스)가 생각보다 부상 정도가 심각해 장기간 결장이 불가피해지면서다.

영국 공영방송 BBC는 31일(한국시간) “여러 소식통에 따르면 라크루아가 심각한 햄스트링 부상을 입으면서 내년 1월까지 결장할 가능성이 있으며, 이로 인해 최대 10경기를 놓칠 수 있다”고 보도했다.

앞서 라크루아는 지난 29일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과 2026~2027시즌 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 카라바오컵 4라운드 원정경기에서 선발 출전했다가 전반 44분 수비 과정에서 뒤로 뛰어가던 도중 갑자기 햄스트링을 부여잡으며 통증을 호소했다.

라크루아는 공이 밖으로 나가지 않은 상황에서 계속 수비를 이어가다가 공이 밖으로 나가자 그제야 그라운드에 주저앉았고, 급하게 투입된 의료진과 이야기를 나누다가 결국 더는 뛸 수 없어 리바이 콜윌과 교체되면서 경기를 마쳤다.

라크루아는 절뚝이긴 했으나 혼자서 걸을 수 있었던 만큼 햄스트링 부상이 그리 심하진 않을 거로 전망됐다. 사비 알론소 감독도 “라크루아가 햄스트링 부상을 입었다. A매치 휴식기 전에는 복귀하지 못할 것으로 예상된다. 몇 주 정도 결장할 것”이라고 안타까움을 드러냈다.

하지만 라크루아는 생각보다 햄스트링 부상 정도가 심각했고 내년 1월까지 2달여 결장이 예상되고 있다. 자연스레 핵심 센터백의 이탈로 첼시는 ‘초비상’에 걸렸다. 첼시는 그렇지 않아도 공식전 경기에서 실점을 기록할 정도로 수비 불안 문제로 어려움을 겪고 있는 만큼, 알론소 감독은 골머리를 앓게 생겼다.

알론소 감독은 당분간 남아 있는 센터백 자원인 콜윌과 웨슬리 포파나, 조시 아체암퐁을 번갈아 기용하면서 수비진을 꾸릴 전망이다. 다른 센터백 자원인 조렐 하토, 아론 안셀미노는 현재 부상자 명단에 이름을 올리고 있다. 다만 콜윌과 포파나는 경기력이 들쑥날쑥하고, 아체암퐁은 아직 경험이 부족해 수비 불안 문제는 계속 이어질 전망이다.

한편, 라크루아는 지난여름 5200만 파운드(약 930억 원)의 이적료를 기록하면서 크리스털 팰리스를 떠나 첼시로 이적했다. 이후 곧바로 주전으로 자리매김했다. 실제 첼시가 모든 대회 통틀어 11경기를 치르는 동안 그는 전 경기(선발 10경기)에 출전했다.