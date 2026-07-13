비치타올·쿨스카프·LED 손 선풍기 등 4종…프로축구 충남아산FC 신규 여름 MD 출시

프로축구 K리그2 충남아산FC이 신규 여름 MD를 판매한다.

이번에 선보이는 신규 MD는 ▲비치타올 대형·소형 ▲쿨스카프 ▲LED 손 선풍기 등 총 4종으로 구성됐다. 비치타올은 대형과 소형 2종으로 용도에 따라 선택할 수 있다. 대형 비치타올은 여름철 물놀이와 야외 활동 시 사용하기 좋으며 소형 비치타올은 휴대가 간편해 경기장에서 응원 아이템으로 활용하기 좋다. 특히 구단 상징색을 활용한 스트라이프 디자인으로 구단의 정체성을 담아냈다.

쿨스카프와 LED 손선풍기는 구단에서 처음으로 선보이는 여름 MD 상품으로 팬들이 시원하고 쾌적하게 응원을 즐기도록 마련됐다. 쿨스카프는 냉감 기능은 물론 빈티지한 레트로 감성의 패션 아이템으로도 활용할 수 있으며 LED 손선풍기는 LED 조명으로 야간 홈경기에서 색다른 응원 분위기를 연출할 수 있을 것으로 기대된다.

충남아산FC 홍보·마케팅팀 손혜영 주임은 “무더운 여름에도 팬들이 시원하게 홈경기를 즐길 수 있도록 여름 MD를 준비했다. 새로 출시되는 MD와 함께 경기장 안팎에서 더욱 뜨겁게 응원해주시길 바란다”고 전했다. 한편, 신규 여름 MD는 12일부터 이순신종합운동장 내 오프라인 MD샵, 온라인 MD샵에서 판매된다.