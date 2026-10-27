블라호비치가 '와락'…韓 축구 이끌어갈 '에이스' 오현규, 11월 A매치 앞두고 4호 골 폭발! "단 1분 뛰어도 제 기량 보여 줄 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 오현규(25·베식타시 JK)가 내달 A매치 2연전(사우디아라비아·카타르)을 앞두고 발끝을 예열했다.

베식타시는 27일(이하 한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 이스탄불 바샥셰히르 FK와 2026/27 쉬페르리그 9라운드 홈 경기에서 오현규와 주니오르 올라이탕의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이날 대기 명단에 이름을 올린 오현규는 후반 20분 윌프레드 은디디 대신 투입됐고, 0-0으로 팽팽한 균형을 유지하던 후반 31분 선제골이자 결승골을 터뜨렸다.

오현규는 두샨 블라호비치(26)가 하프 라인 부근에서 헤더로 돌려놓은 볼을 재빠르게 낚아챘고, 함자 귀렐러와 경합을 이겨내며 일대일 상황을 연출했다. 이후 무하메드 셴게제르를 따돌린 뒤 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

올 시즌 4호 골이자 쉬페르리그 마수걸이 득점을 신고한 오현규는 코너 플래그 부근으로 달려가 득점의 기쁨을 만끽했다. 득점을 합작한 블라호비치 역시 오현규에게 와락 안기며 기뻐했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 오현규는 1골을 비롯해 패스 성공률 90%(9/10), 볼 터치 18회, 슈팅 2회(유효 슈팅 2회), 드리블 성공 2회, 지상 경합 성공 2회, 기회 창출 1회, 공격 지역 패스 1회, 공중 볼 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 7.9를 받았다.

오현규는 경기 후 튀르키예 매체 '파나티크'와 인터뷰를 통해 "출전 시간뿐 아니라 경기력에도 만족한다. 우리는 두 명의 최전방 공격수가 함께 뛸 수도 있다. 블라호비치와 함께 호흡을 맞추는 건 기분 좋은 일"이라며 "나는 베식타스를 위해 늘 100% 이상을 쏟아붓고자 노력한다. 1분을 뛰든 5분을 뛰든 제 기량을 보여 주고 싶다. 쉬페르리그에서 마침내 득점해 기쁘다"고 소감을 전했다.

오현규의 활약은 내달 A매치 2연전을 앞둔 로베르트 모레노호에도 반가운 소식이다. 이번 2연전은 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디 아시안컵을 앞두고 최종 모의고사 성격을 띠는 데다 모레노 임시 감독의 계약 연장 여부가 결정되는 일종의 시험대이기도 하다.

대한민국 국가대표팀은 내달 카타르 도하로 이동해 13일 사우디, 17일 카타르와 차례로 맞붙는다. 경기 시간은 각각 오후 11시 30분과 11시이며 경기장 등 세부 사항은 추후 확정될 예정이다. 소집 명단은 오는 29일 발표된다.