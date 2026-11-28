[골닷컴] 배웅기 기자 = 마우리시오 포체티노(54) 맨체스터 유나이티드 감독이 대패에 고개를 떨궜다.

맨유는 29일(한국시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 브렌트퍼드와 2026/27 프리미어리그(PL) 12라운드 홈 경기에서 0-4로 완패했다.

이로써 맨유는 지난 8월 입스위치 타운전(5-2 승리) 이후 10경기 연속 무승(5무 5패)을 기록하며 19위(1승 5무 6패·승점 8)에 머물렀다. 20위 크리스털 팰리스(2승 1무 8패·승점 7)가 29일 헐 시티전에서 승리한다면 맨유는 최하위로 추락하게 된다.

불명예스러운 기록 역시 쏟아졌다. 맨유가 안방에서 브렌트퍼드에 패한 것은 1937년 이후 무려 89년 만이다. 또한 PL 역사상 최초로 7경기 연속 전반 혹은 후반에 2골 이상 실점한 팀으로 이름을 남겼다.

영국 매체 '인디펜던트'의 29일 보도에 따르면 포체티노는 경기 후 기자회견에서 참담한 심경을 감추지 못했다. 그는 "실망스럽고 고통스럽다"며 "힘든 순간이다. '예상보다 더 힘드냐'고 묻는다면 당연히 그렇다고 답할 수밖에 없다. 이런 결과를 기대한 이는 아무도 없기 때문"이라고 털어놓았다.

이어 "그러나 이것이 현실이고, 우리는 현실을 받아들여야 한다. 우리가 이곳에 있는 이유도 바로 그 때문"이라고 강조했다.

이날 맨유는 공격적으로도 이렇다 할 장면을 연출하지 못했다. 후반 9분 브루노 페르난데스의 패스에 이은 파트리크 도르구의 문전 왼발 슈팅이 퀴빈 켈러허의 정면으로 향하는가 하면, 후반 15분 유리 틸레만스의 아크 정면 왼발 중거리 슈팅이 크로스바를 강타하며 탄식을 자아냈다. 매체 역시 "맨유는 경기 초반 주도권을 쥐었지만 골 결정력 부족으로 대가를 치렀다"고 조명했다.

다만 포체티노는 패배의 책임을 일부 선수에게 돌리는 시각에 선을 그었다. 그는 "내가 한 가지 물어보겠다. 부임한 지 열흘 된 감독에게 무엇을 기대하는 것인가. 스물 대여섯 명의 선수를 모두 바꾸기라도 해야 하느냐"고 반문한 뒤 "우리가 겪고 있는 상황의 책임을 선수단에만 돌린다고 해서 팀에 도움이 되지는 않는다"고 목소리를 높였다.