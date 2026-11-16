'불화설 중심' 황인범 "월드컵 실패 등 선수 책임...분위기 좋지 않았지만 저부터 제 역할 다 하겠다"

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[골닷컴] 김형중 기자 = 국가대표팀 미드필더 황인범이 올해 마지막 A매치인 카타르전에서 선전을 다짐했다. 모든 선수들이 제 역할을 다 하는 것이 팬들의 신뢰를 되찾을 수 있는 시작점이라고 말했다.

로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하에 위치한 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 친선경기를 치른다. 지난 13일 사우디아라비아에 일격을 당한 대표팀은 올해 마지막 경기인 만큼 유종의 미를 거두겠다는 각오다.

경기 하루 전 훈련에 앞서 황인범이 취재진 앞에 섰다. 그는 "올해 마지막 A매치다. 지난 경기 아쉽게 결과 가져오지 못했다. 잘 준비했으니 카타르전은 경기력도 좋지만 결과를 가져오는 경기하는 게 중요할 것 같다"라며 승리에 대한 각오를 다졌다.

사우디전 2-3 패배로 팬들의 질타가 크다. 황인범은 "저번 경기도 잘 준비했다고 생각했는데, 좋은 장면도 나왔지만 부족한 장면도 나왔다. 내일은 그 부족한 부분도 보완해서 경기력과 결과 모두 가져오는 완벽한 경기를 할 수 있도록 선수들이 노력해야 한다. 그렇게 준비하고 있다"라고 말했다.

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모레노 감독은 사우디전 이후 선수 개개인과 면담을 했다고 전했다. 모레노 감독이 어떤 말을 했냐는 질문에 황인범은 "빌드업 과정에서 저번 경기에선 어떻게 했고, 이번 경기는 어떤 식으로 하는 게 좋을지 말씀해주셨다"라고 했다.

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관건은 역시 빌드업이었다. 사우디전에서도 빌드업이 잘 되지 않으며 경기가 안 풀렸고 결국 패배로 연결됐다. 그는 미드필더로서 책임감을 느끼고 있다. "잘 안됐던 상황이 있었다. 팀 미팅에서도 이에 대한 얘기가 많이 나왔고 이번 경기에서 어떤 식으로 풀어나갈지에 대해 얘기했다"라는 황인범은 "어제까진 회복 훈련과 경기에 많이 나가지 않은 선수들이 컨디션적인 훈련을 했다. 오늘이 내일 경기 위해 다같이 준비하는 시간이다. 구조적인 변화든 움직임의 변화든 감독님이 지시를 해주시면 선수들이 경기장에서 잘 보여야 한다. 오늘 훈련 때 잘 준비해서 내일 보완된 모습을 보이겠다"라고 말했다.

대표팀은 최근 아시아 무대에서도 뚜렷한 우위를 보이지 못하고 있다. 아시안컵의 연이은 실패는 물론 지난주 사우디전 패배로 아시아 팀과 경기에서도 방심할 수 없는 상황이다. 그는 "10~20년 전에는 제가 상대를 해보진 못해서 아시아 팀 수준이 어땠는지 잘 모른다. 근데 제가 대표팀 하기 시작한 2018년부터 지금까지는 해가 거듭될수록 좋은 선수들이 각 나라에서 나오고 팀들이 잘 만들어지고 있다"라며 "그렇다고 해서 저희가 결과를 못 가져온다면 그건 분명 잘못된 접근이다. 다른 나라가 발전하는 만큼 저희도 여러 방면에서 선수들부터 발전해야 한다고 생각한다. 또 선수뿐만 아니라 시너지가 날 수 있도록 모든 축구인이 노력을 해야 한다"라고 설명했다.

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모레노 감독은 이날 경기를 끝으로 이달 말 계약이 종료된다. 부임 후 치른 총 6경기를 기준으로 협회가 판단해야 한다. 감독이 자주 바뀌는 것에 대해 선수들의 생각을 묻는 질문에 황인범은 "이런 이야기 하는 것도 조심스럽다. 저번 소집 때도 그런 인터뷰를 했다. 저는 감독님과도 소통했고 협회와도 이야기를 했다. 미뤄지긴 했지만 아시안컵을 앞두고 임시감독 체제로 준비하는 게 모두에게 좋을 건 없다고 얘기했다. 그런 부분을 말씀드렸던 거다"라고 답했다.

이어 "지난 소집 때만 해도 딱 한 경기 치르고 그런 인터뷰를 했던 거라, 어떤 감독님이라는 판단도 없을 때다. 그 상황에서 말씀드렸던 건데 그렇게 비춰질진 몰랐다. 협회와 이야기했던 것도, 책임질 회장님이 안 계시기 때문에 임시감독 체제로 가는데 그게 선수들에게 그렇게 좋은 상황은 아니라고 생각했다. 아시안컵까지만이라도 감독님과 같이 간다는 게 있었다면 서로 소통하는 게 더 수월할 거라 생각해서 그런 말씀을 드렸던 거다. 감독님이 유임되실지 계약기간까지 하실진 모르겠지만, 내일 경기에서 감독님이 선수들에게 원하시는 모습을 보여드려야 감독님도 후회가 없으실 거다. 그게 선수들 역할"이라고 말했다.

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계속해서 "지금 모레노 감독님뿐만이 아니라 클린스만 감독님 나가시고 황선홍, 김도훈 감독님이 도와주셨을 때도, 지금 모레노 감독님도 도와주시는 표현이 맞는 거 같다. 그런 부분이 감독님한테도, 선수단한테도, 팀한테도 긍정적이지만은 않다는 건 모두가 알 거라 생각한다. 대한민국 축구가 발전할 수 있는 길로만 모든 게 잘 이루어졌으면 좋겠다"라고 전했다.

올해 마지막 경기를 앞둔 대표팀은 다사다난한 한 해를 보냈다. 월드컵에서 실패했고 내분설도 크게 퍼졌다. 황인범은 "저희가 팬들께 응원을 부탁 드리기도 좀 힘든 상황이 된 만큼 이런저런 일들이 있었다. 분위기가 좋지만 않았던 게 사실인데 결국에는 선수들이 해야할 역할이다. 지금 선수단과 조금 다르긴 하지만 월드컵 때 실패를 한 것도 저희 책임이고 여러가지 부분이 선수들도 피해갈 수 없다"라고 했다.

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또 "좋지 않은 모습을 보여드린 것에 대한 죄송함이 월드컵 때부터 있었다. 앞으로 한국 축구가 더 발전할 수 있으려면 분명히 모두가 발전을 해야한다고 생각한다. 저부터 경기장 안팎에서 제 역할을 다하는 모습을 보여드리겠다. 선수들 각자 그런 모습을 보여드리고 팀이 더 단단한 팀이 된다면 국민들과 팬들도 다시 저희를 응원해주실 거라 생각해서 그게 시작점이 되어야 한다고 말씀드리고 싶다"라고 전했다.