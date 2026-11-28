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맨체스터 유나이티드 WFC 에바 올리드(41·스페인) 감독의 뛰어난 지도력을 현지에서도 주목하고 있다.

스페인 매체 스포르트는 27일(한국시간) “카탈루냐 출신인 올리드 감독이 새로운 프로젝트를 이끌면서 맨체스터 유나이티드 WFC를 혁신하고 있다”며 “현재 13경기 무패행진을 이어가고 있으며, 젊은 선수 육성과 중장기 프로젝트 구축에 중점을 둔 전략 변화를 주도하고 있다”고 보도했다.

그러면서 “실제 잉글랜드 축구계에서 가장 주목받는 인물 중 한 명이 된 올리드 감독은 부임한 지 불과 몇 달 만에 팀을 완전히 바꿔놓으며 자신의 존재감을 드러내고 있다”면서 “지난 8월 지휘봉을 잡은 이후 팀은 단순히 경기 결과뿐 아니라 그 이상의 놀라운 변화를 겪었다. 13경기 무패행진은 구단의 스포츠적 비전을 새롭게 정립하려는 새로운 시대의 시작을 알리는 신호탄”이라고 강조했다.

사실 올리드 감독은 시작이 순탄치 않았다. 개막 후 런던 시티 라이어니스와 첼시 위민에 연달아 패하고 아스널 WFC와 무승부를 기록하며 출발이 좋지 못했다. 하지만 올리드 감독은 3경기 무승 이후 빠르게 분위기를 바꿨다. 셰필드 유나이티드 WFC를 10대 1로 대파하더니 이후 지금까지 13경기에서 11승2무를 기록, 패배를 모르는 팀으로 변모했다.

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매체는 “올리드 감독 본인도 팀의 반전 규모가 자신의 초기 예상을 뛰어넘었다고 인정했다. 그는 ‘상황을 반전시킬 수 있을 거라고는 확신했다. 다만 13경기 무패행진을 할 거라고는 생각도 못했다’고 솔직하게 밝혔다. 그러면서 자신의 전술을 구현하는 데 더 많은 시간이 필요할 거라고 예상했지만, 팀이 예상보다 빠르게 반응했다고 덧붙였다”고 설명했다.

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이어 “최근의 좋은 경기력 덕분에 팀은 자신감을 되찾고 확고한 정체성을 확립했다. 이는 점유율 축구, 패스 위주의 공격, 그리고 더욱 과감한 볼 컨트롤을 바탕으로 한 스타일을 도입하여 경기를 주도하는 팀을 만들고자 한 올리드 감독의 노력 덕분”이라며 “올리드 감독은 맨체스터 유나이티드 WFC가 찾던 바로 그 유형의 지도자다. 선수들을 발전시키고, 유망주를 발굴하며, 팀의 정체성을 확립할 수 있는 능력을 갖췄다”고 칭찬했다.

실제 올리드 감독 유소년 선수 육성에도 많은 시간을 할애하고 있다. 그는 “모든 것은 유소년 아카데미에서부터 시작된다. 제 일은 1군 선수들을 지도하는 것뿐만 아니라 유소년 아카데미에서 뛰는 선수들도 관찰하고 지도하는 것”이라면서 “유소년들이 1군으로 올라갈 때 준비가 되어 있도록 해야 한다”고 힘주어 말했다.

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끝으로 스포르트는 “2028년 6월까지 계약을 맺었고, 1년 연장 옵션도 있는 올리드 감독은 시간, 지속성, 신뢰가 필요한 변혁을 이끌어 나가야 할 막중한 책임을 지고 있다”며 “지금까지는 결과가 잘 따라와 줬다. 13경기 무패행진을 이어가며 맨체스터 유나이티드 WFC를 다시금 상위권을 노릴 수 있게 만들었고, 프로젝트도 서서히 구체화되기 시작했다”고 다시금 뛰어난 지도력을 조명했다.