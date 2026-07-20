[북중미 월드컵] FIFA 중징계 철퇴 ‘오피셜’ 공식발표 나올 수도…경기 종료 후 ‘주먹질 추태’ 파레데스 사건 조사 착수

아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스(32·보카 주니어스)가 국제축구연맹(FIFA)으로부터 중징계를 받을 수도 있을 전망이다.

20일(한국시간) 영국 매체 스카이스포츠에 따르면 FIFA는 파레데스를 비롯해 난폭한 행위를 한 아르헨티나 선수들에 대한 집중적인 조사에 착수했다. FIFA는 사건을 면밀히 조사한 후 그에 따른 합당한 징계를 내릴 계획이다.

파레데스는 이날 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과 2026 북중미 월드컵 결승전에서 0대 1로 패배한 직후 스페인 선수들과 몸싸움을 벌이면서 주심으로부터 레드카드를 받았다.

상황은 이렇다. 경기 종료 휘슬이 울리자마자 하프라인 부근에서 아르헨티나 수비수 나우엘 몰리나와 스페인 미드필더 로드리가 설전을 벌였고, 옆에 있던 스페인 수비수 에릭 가르시아와 공격수 보르하 이글레시아스가 중재에 나서면서 파쿤도를 말렸다.

이때 이 상황을 목격한 파레데스가 급작스레 전속력으로 가르시아에게 달려가더니 거칠게 밀쳤다. 가르시아는 곧장 쓰러졌다. 이후 부심이 가운데서 중재했지만, 이미 평정심을 잃은 파레데스는 가르시아의 목을 움켜잡으려다가 강하게 때렸다.

아르헨티나 감독 리오넬 스칼로니와 공격수 티아고 알마다가 급히 중재에 나서면서 파레데스를 제지했고, 스페인 미드필더 가비도 가르시아를 보호하기 위해 뛰어왔다. 이때 파레데스는 가비도 바닥에 내팽개친 후 그의 얼굴을 손바닥으로 여러 차례 밀치며 때렸다.

결국 양국 선수들과 코칭 스태프가 일제히 모여들면서 뒤엉켜 몸싸움을 벌이다가 가까스로 상황이 진정됐다. 이후 주심은 파레데스에게 레드카드를 꺼냈다. 파레데스는 이와 함께 역대 월드컵 결승전에서 퇴장당한 일곱 번째 선수가 됐다.

축구 팬들은 난폭한 행위를 한 파레데스를 향해 “평생 출장 정지 징계를 받아야 한다. 역겹다” “축구계에서 영구 제명되어야 한다. 축구 선수가 아니라 깡패다” “품위라고는 찾아볼 수 없다” 등 거센 비판·비난을 퍼부었다.

이날 현장에 있었던 스페인 전설적인 수비수 세르히오 라모스도 “내가 본 게 믿기지 않았다. 파레데스는 해서는 안 될 행동을 했다”며 “절대 용납될 수 없다. FIFA는 중징계를 내려야 한다. 국제무대에서 영구 출장 정지를 시켜야 한다”고 지적했다.

한편, 파레데스 외에도 몰리나가 로드리의 복부를 주먹으로 가격하고, 또 아르헨티나 코치 로베르토 아얄라가 스페인 미드필더 다니 올모의 얼굴을 주먹으로 친 것도 현장에 있던 관계자와 팬들의 영상에 찍히면서 축구 팬들의 눈살을 찌푸리게 했다.