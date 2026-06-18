[북중미 월드컵] A조 ‘단두대 매치’ 승자는 없었다…체코와 남아공, 팽팽한 접전 끝에 1대 1 무승부

2026 북중미 월드컵 A조 ‘단두대 매치’에서 아무도 웃지 못했다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 40위 체코와 남아공(60위)은 19일(한국시간) 미국 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 1대 1로 비겼다. 전반 6분 미할 사딜레크(슬라비아 프라하)의 선제골로 체코가 앞서갔으나 남아공이 후반 38분 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)의 동점골로 승부의 균형을 맞췄다.

체코와 남아공은 A조 3위(1무1패·승점 1)와 4위(1무1패·승점 1)에 각각 자리했다. 승점이 같지만, 골 득실에서 체코(-1)가 남아공(-2)에 앞섰다. 오는 25일 체코는 멕시코 멕시코 시티의 멕시코 시티 스타디움에서 멕시코와 남아공은 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 한국과 각각 대회 조별리그 A조 3차전을 치른다.

나란히 1패씩 떠안은 체코와 남아공은 또다시 패한다면 사실상 32강 진출이 어려운 만큼 반드시 승리가 필요했다. 체코의 미로슬라프 쿠벡 감독은 “남아공전은 반드시 이겨야 한다”고 강조했고, 남아공의 휴고 브로스 감독도 “매우 중요한 경기”라며 “이기면 다음 라운드 진출 가능성이 있다. 하지만 이기지 못하면 한국전은 아무런 의미가 없다”고 힘주어 말했다.

관심이 집중된 ‘단두대 매치’에서 체코가 생각보다 이른 시간 선제골로 리드를 잡았다. 킥오프 6분 만에 페널티 박스 밖 오른쪽 측면에서 아담 흘로제크(TSG 호펜하임)가 컷백을 내주자 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠)가 받아 패스를 찔러줬고, 문전 앞으로 쇄도하던 사딜레크가 왼발로 마무리했다.

일격을 맞으면서 다급해진 남아공은 시간이 흐를수록 볼 점유율을 높이면서 공격 기회를 여러 차례 잡았다. 그러나 세밀함이 떨어졌고, 결정력 부재 속에 승부를 원점으로 돌리지 못했다. 실제 전반 45분 동안 볼 점유율 63%를 유지하면서 슈팅 5회를 때렸지만, 정작 유효슈팅은 단 1회도 기록하지 못했다.

남아공은 후반전에 공격의 고삐를 당겼다. 그러나 번번이 기회가 무산되면서 패색이 짙던 찰나 후반 38분 승부를 원점으로 돌렸다. 타펠로 마세코(리마솔)가 페널티 박스 오른쪽 모서리 부근에서 왼발 슈팅을 때릴 때 파벨 슐츠(올림피크 리옹)의 팔에 맞자 주심은 곧바로 페널티킥(PK)을 선언했다. 모코에나가 PK 키커로 나서 성공시켰다.