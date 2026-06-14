[북중미 월드컵] 52년 만에 월드컵 복귀한 아이티, 28년 만에 돌아온 스코틀랜드에 0-1 무릎

[골닷컴] 김형중 기자 = 52년 만에 월드컵 무대에 선 중앙 아메리카의 아이티가 28년 만에 본선에 복귀한 스코틀랜드에 무릎 꿇었다.





아이티는 14일 오전 10시(한국시간) 미국 보스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 C조 예선 1차전 스코틀랜드전에서 0-1로 패했다. 전반전 스코틀랜드의 존 맥긴에게 내준 골을 극복하지 못하고 결국 패하고 말았다.





52년 만에 돌아온 본선 무대였다. 1974년 서독에서 열린 월드컵에 나선 뒤 단 한 번도 본선 무대를 밟지 못했던 아이티는 이번 월드컵부터 48개국으로 늘어난 규정의 혜택을 톡톡히 본 팀이다. 4월 기준 FIFA 랭킹 83위로 85위의 뉴지랜드에 이어 이번 월드컵 출전 팀 중 두 번째로 낮은 순위를 기록하고 있는 아이티는 죽음의 조에 속했다. 영원한 우승후보 브라질과 지난 대회 4강 신화 모로코, 유럽의 복병 스코틀랜드와 한 조에 속해 토너먼트 진출은 쉽지 않을 것으로 전망됐다.





경기가 시작되자 아이티는 빠른 공격과 탄탄한 피지컬을 활용한 수비로 스코틀랜드에 맞섰다. 하지만 전반 28분 스코틀랜드 존 맥긴의 왼발 슈팅에 실점하며 쫓기는 입장이 됐다. 아담스의 쇄도는 잘 막아냈지만 뒤에 있던 맥긴의 슈팅은 굴절되며 막기 어려운 궤적으로 골문을 향했다.





전열을 가다듬은 아이티는 득점을 노렸다. 후반전에는 내려선 스코틀랜드를 상대로 공격 일변도의 경기를 펼쳤지만 결정력이 아쉬웠다. 후반 34분 조수에 카지미르의 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 이어 후반 39분 우측에서 올라온 크로스를 문전에 있던 피에로가 회심의 헤더 슈팅을 시도했지만 골대를 살짝 벗어났다.





후반 추가시간이 6분이 주어졌다. 최전방의 피에로가 후방에서 넘어온 볼에 몸을 날려 발을 갖다 댔지만 힘이 실리지 못했다. 결국 경기는 스코틀랜드의 1-0 승리로 끝났다.





52년 만에 월드컵 무대에 선 아이티가 28년 만에 돌아온 스코틀랜드에 패하며 세계의 높은 벽을 실감했다.





한편, 스코틀랜드는 이날 승리로 C조 1위로 뛰어 올랐다. 같은 날 열린 C조 모로코와 브라질 경기는 1-1로 종료됐다. 승점 3점의 스코틀랜드가 1위, 승점 1점의 모로코와 브라질이 공동 2위에 올랐고, 아이티가 4위로 쳐졌다.