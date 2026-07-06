[북중미 월드컵] 'Hey Jude!' 벨링엄, 2200미터 고지대에서 멕시코 상대 2골 폭발... 잉글랜드 2-1 앞선 채 전반 종료

[골닷컴] 김형중 기자 = 잉글랜드 10번 주드 벨링엄(23, 레알마드리드)이 전반전에만 2골을 폭발하며 팀에 리드를 안겼다.





잉글랜드는 6일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 수도 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 멕시코와 16강전에서 2-1로 앞선 채 전반을 마쳤다.





애초 9시에 킥오프 할 예정이었지만 궂은 날씨로 인해 한 시간 연기된 경기에서 개최국 멕시코가 주도권을 잡았다. 점유율을 높이며 잉글랜드를 수세에 빠트린 멕시코는 라울 히메네스의 다이빙 헤더로 골문을 노렸지만 조던 픽포드 골키퍼의 선방에 막히며 무산되었다.





전반 36분 선제골이 폭발했다. 잉글랜드가 역습 상황에서 사카의 오른쪽 크로스를 벨링엄이 헤더로 마무리하며 골망을 흔들었다. 이어 2분 뒤 다시 한번 벨링엄이 번뜩였다. 해리 케인이 박스 안에서 돌아 들어가며 크로스를 시도했고 벨링엄이 수비와 함께 경합하며 발을 뻗어 두 번째 골을 성공했다.





멕시코도 가만 있지 않았다. 전반 42분 퀴뇨네스가 만회골을 뽑아냈다. 문전 혼전 속 볼이 흐르자 오른발 하프발리 슈팅으로 골문 상단을 갈랐다. 2-1로 따라잡은 멕시코가 기세를 올렸다. 히메네스의 오른발 슈팅이 골대를 살짝 벗어났고, 방향을 크게 돌려놓은 헤더는 픽포드 골키퍼 손끝에 걸렸다.





이어 추가시간 코너킥 상황에서 문전에 있던 세자르 몬테스에게 기회가 왔지만 벨링엄이 달려들며 가까스로 걷어냈다.





결국 양 팀의 전반전은 2-1 잉글랜드가 앞선 채 끝났다.





한편, 잉글랜드는 2200미터 고지대인 멕시코시티에서 경기를 펼쳤지만 전반전 45분 간은 별다른 체력적 문제를 노출하지 않았다.