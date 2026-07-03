[북중미 월드컵] '88년' 기다린 토너먼트 첫 승…스위스, 알제리 꺾고 16강 진출

[골닷컴] 배웅기 기자 = 오랜 기다림 끝의 결실이다.

무라트 야킨 감독이 이끄는 스위스 국가대표팀은 3일(이하 한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 알제리와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 단 은도이(노팅엄 포레스트)와 브렐 엠볼로(스타드 렌)의 연속골에 힘입어 2-0으로 이겼다. FIFA 월드컵 토너먼트에서 무려 88년 만에 거둔 승리다.

이날 승리로 16강에 오른 스위스는 오는 8일 같은 장소에서 콜롬비아-가나 경기 승자와 8강 진출을 놓고 격돌한다.

스위스는 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 그레고어 코벨, 니코 엘베디, 마누엘 아칸지, 리카르도 로드리게스, 데니스 자카리아, 레모 프로일러, 요한 만잠비, 그라니트 자카, 엠볼로, 은도이, 루벤 바르가스가 선발 출전했다.

블라디미르 페트코비치 감독의 알제리는 4-1-2-3 포메이션으로 응수했다. 루카 지단, 아이사 만디, 라얀 아이트 누리, 라피크 벨갈리, 라미 벤세바이니, 라미즈 제루키, 후셈 아우아르, 파레스 샤이비, 나빌 벤탈렙, 이브라힘 마자, 리야드 마레즈가 스위스 골문을 겨냥했다.

스위스가 이른 시간 포문을 열었다. 전반 10분 만잠비(SC 프라이부르크)가 역습 상황에서 드리블로 알제리 수비진을 허문 뒤 박스 안에서 컷백을 내줬고, 엠볼로가 문전에서 왼발로 차 넣으며 선제골을 터뜨렸다. 알제리는 볼 점유율을 높이며 주도권을 쥐고자 했지만, 무딘 공격력을 보이며 득점에 어려움을 겪었다.

이는 통계에서도 드러나는 대목이다. 스위스는 44%의 볼 점유율을 기록했지만 골 기댓값(xG·2.45-0.74), 슈팅(11-5), 유효 슈팅(5-2), 박스 안 볼 터치(28-15) 등 대부분 공격 통계에서 크게 앞섰다.

스위스는 후반 1분 박스 안 혼전 상황에서 은도이의 오른발 슈팅이 골망을 흔들며 1골을 추가했다. 이후 알제리는 아민 구이리(올랭피크 드 마르세유), 아니스 하지 무사(페예노르트 로테르담), 아딜 불비나(알 두하일 SC) 등을 교체 투입하며 공격에 열을 올렸지만 좀처럼 스위스 골문을 열지 못했다. 결국 골 결정력에서 앞선 스위스가 88년 만에 월드컵 토너먼트에서 승리하며 16강에 진출했다.