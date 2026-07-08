[북중미 월드컵] '72년의 염원' 이뤄졌다…스위스, 승부차기 혈투 끝 콜롬비아 꺾고 8강 진출→메시의 아르헨티나와 격돌

[골닷컴] 배웅기 기자 = 스위스 국가대표팀이 72년 만에 8강에 올랐다.

무라트 야킨 감독이 이끄는 스위스는 8일(이하 한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 콜롬비아와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 0-0으로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 4-3으로 승리했다.

이날 승리로 스위스는 자국에서 개최된 1954 FIFA 월드컵 이후 72년 만에 8강에 올랐다. 스위스는 오는 12일 미국 캔자스시티의 캔자스시티 스타디움에서 아르헨티나와 4강 진출을 놓고 격돌한다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 양 팀 모두 4-1-2-3 포메이션을 꺼내 들었다. 스위스는 그레고어 코벨, 니코 엘베디, 마누엘 아칸지, 리카르도 로드리게스, 데니스 자카리아, 레모 프로일러, 그라니트 자카, 아르돈 야샤리, 파비안 리더, 브렐 엠볼로, 단 은도이가 출전했다.

네스토르 로렌소 감독의 콜롬비아는 카밀로 바르가스, 다니엘 무뇨스, 존 루쿠미, 구스타보 푸에르타, 요한 모히카, 다빈손 산체스, 하메스 로드리게스, 존 아리아스, 헤페르손 레르마, 루이스 디아스, 루이스 수아레스가 나섰다.

스위스의 창은 이번 대회 '라이징 스타'로 떠오른 요한 만잠비(SC 프라이부르크)가 부상으로 이탈하며 다소 무뎌졌다. 공격이 매끄럽지 않기는 콜롬비아 역시 마찬가지였다. 스리톱 중 디아스(바이에른 뮌헨)가 풀타임을 소화하며 고군분투한 데 비해 로드리게스와 수아레스(스포르팅 CP)는 스위스의 탄탄한 수비 앞에서 이렇다 할 모습을 보이지 못했다.

경기는 지루한 양상으로 전개됐고, 양 팀은 정규시간을 넘어 연장전에서도 서로의 골문을 열지 못했다. 경기는 승부차기로 이어졌고, 끝내 웃은 쪽은 스위스였다. 스위스는 3번 키커 아칸지(인테르나치오날레 밀라노) 1명이 실축한 반면, 콜롬비아는 2번 키커 산체스(갈라타사라이 SK)와 4번 키커 쿠초 에르난데스(레알 베티스 발롬피에) 2명이 페널티킥을 놓치며 무릎을 꿇었다.

경기 후 FIFA가 공식적으로 시상하는 팬 선정 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)은 코벨(보루시아 도르트문트)의 몫으로 돌아갔다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 코벨은 패스 성공률 81%(39/48), 볼 회수 9회, 선방 3회 등을 기록하며 평점 8.6을 받았다. 승부차기에서는 에르난데스의 페널티킥을 막아내며 승리의 주역으로 활약했다.