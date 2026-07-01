[북중미 월드컵] '32강 탈락' 직후 내부 불화 폭로! 獨 레전드 "선수 간 충돌 있었다, 언론에 드러나지 않았을 뿐"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 독일 국가대표팀의 32강 탈락 그 이면에는 선수단 불화가 있었다.

독일 매체 '빌트'는 지난달 30일(이하 한국시간) "로타어 마테우스(65)가 독일의 굴욕적인 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 탈락 이후 경기장 안팎의 한 사건을 폭로했다"고 보도했다.

그러면서 "마테우스는 '로타어 레그트 로스'를 통해 독일 대표팀 내부에 불화가 있었고, 가족 동반 규정이 원인 중 하나로 작용했다고 언급했다"고 덧붙였다.

율리안 나겔스만 감독이 이끄는 독일은 같은 날 미국 보스턴의 보스턴 스타디움에서 열린 파라과이와 2026 월드컵 32강전에서 1-1로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 3-4로 패하며 일찌감치 짐을 쌌다.

이날 패배로 독일은 조별리그에서 탈락한 지난 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회에 이어 또다시 16강 진출에 실패하며 '녹슨 전차 군단'이라는 오명을 씻지 못했다.

이와 관련해 마테우스는 "독일 대표팀은 경기장 안팎에서 처리해야 할 일이 많았다. 가족, 아내 등 모두가 포함돼 있었다. 개인적으로 왜 모든 가족을 데려와야 하는지 모르겠다"고 밝혔다.

이어 "이동 계획, 호텔 예약 등을 둘러싼 문제가 있었다. 언론에는 보도되지 않았지만, 독일 대표팀에서는 주된 화두였다"며 "어떤 선수는 모친이 함께 비행할 수 있었고, 또 다른 선수는 아내와 자녀가 동행했다. 반면 일부 선수는 일반 항공편을 이용해야 했다. 이 과정에서 한 선수가 다른 선수에게 불만을 표했다"고 폭로했다.

마지막으로 "겉으로 드러나지는 않았지만 많은 불만이 있었다. 일부 선수는 이번 대회에 온전히 집중하지 않았다. 계속해서 가족과 보내는 휴일이 이어졌기 때문"이라며 "팀이 8강 진출 이상의 좋은 성적을 거둘 때 가족이 동행할 수 있어야 한다고 생각한다"고 주장했다.