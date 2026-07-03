[북중미 월드컵] '故 조타 1주기' 포르투갈 간절함 통했다…호날두·하무스 연속골→크로아티아에 극적 역전승

[골닷컴] 배웅기 기자 = 故 디오구 조타가 세상을 떠난 지 정확히 1년이 되는 날, 포르투갈 국가대표팀의 간절함이 통했다.

로베르토 마르티네스 감독이 이끄는 포르투갈은 3일(이하 한국시간) 캐나다 토론토의 토론토 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 크리스티아누 호날두(알 나스르)와 곤살루 하무스(AC 밀란)의 연속골을 앞세워 2-1 역전승을 거뒀다.

이날 승리로 16강에 오른 포르투갈은 오는 7일 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 스페인과 8강 진출을 놓고 격돌한다.

크로아티아전은 공교롭게도 조타가 세상을 떠난 지 정확히 1년이 되는 날 킥오프 휘슬이 울렸다. 포르투갈의 주전 공격수로 활약하던 조타는 지난해 7월 동생 故 안드레 실바와 함께 차량으로 이동하던 중 스페인 사나브리아 인근 고속도로에서 발생한 교통사고로 유명을 달리했다.

비록 이번 대회에서 생애 첫 FIFA 월드컵 출전의 꿈을 이루지는 못했지만, 조타는 포르투갈 선수단의 마음속에서 여전히 함께하고 있다. 비티냐(파리 생제르맹) 역시 경기 전날 기자회견에서 "특별한 날인 만큼 이겨야 할 동기는 충분하다. 나 자신과 우리 가족, 조타와 그의 가족, 그리고 포르투갈을 위해 가진 모든 것을 쏟아붓겠다"고 다짐했다.

그러나 크로아티아는 만만치 않은 상대였다. 포르투갈은 후반 8분 이반 페리시치(PSV 에인트호번)에게 선제골을 내준 데 이어 후반 16분 호날두의 동점골이 비디오 판독(VAR) 결과 오프사이드가 선언돼 취소되며 어려운 흐름을 이어갔다.

포르투갈의 공격은 후반 20분 마침내 결실을 맺었다. 헤나투 베이가(비야레알)가 박스 안에서 넘어지며 페널티킥을 얻었고, 키커로 나선 호날두가 가운데로 차 넣으며 동점골을 터뜨렸다. 이후 후반 추가시간 왼쪽 측면에 위치한 하파엘 레앙(밀란)의 크로스에 이은 하무스의 박스 안 헤더가 골문 안으로 빨려 들어가며 역전에 성공했다.

크로아티아는 경기 종료 직전 요슈코 그바르디올(맨체스터 시티)이 극적인 동점골을 뽑아내며 기사회생하는 듯했지만 VAR 결과 오프사이드가 선언돼 취소되며 아쉬움을 삼켰다. 그대로 경기가 종료됐고, 포르투갈은 하늘에서 지켜보고 있을 조타에게 16강 진출이라는 값진 선물을 안겼다.