[골닷컴] 반진혁 기자 = 홍명보호의 쪽팔린 애걸복걸이 이어지는 중이다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 지난 25일 멕시코 누에보레온주 과달루페에 위치한 몬테레이 스타디움에서 치러진 남아프리카공화국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 3차전에서 0-1로 패배했다.

대한민국은 조 2위를 통해 32강 직행을 노렸지만, 남아공에 덜미를 잡히면서 3위로 조별 리그를 마감했다.

32강 진출 가능성은 남았다. 이번 월드컵부터 참가국이 늘어나면서 12개 조 3위 팀 중 8위에 안착하면 가능하다. 오매불망 경우의 수만 바라보는 처량하고 굴욕적인 상황을 맞은 것이다.

대한민국은 경우의 수 9가지 중 3개만 충족되더라도 32강 진출 확정이 가능하지만, 시나리오가 점점 줄어들고 있다.

우선, 독일이 에콰도르와의 조별 리그 최종전에서 승리를 거뒀다면 대한민국에 유리했지만, 패배했다.

이후 일본이 스웨덴을 상대로 2골 차 승리 시나리오에 시선이 쏠렸지만, 1-1 무승부로 이 역시 불발됐다.

호주-파라과이 경기에서 어느 쪽이든 1-0 승리가 대한민국에 유리했지만, 0-0 무승부 결과가 나오면서 벌써 3개가 불발됐다.

이어진 조별 리그 최종전에서 이집트가 이란을 상대로 승리해야 했지만, 1-1 무승부로 경기를 마쳤다.

이라크가 승리 혹은 무승부, 세네갈이 1골 차 승리 시나리오가 필요했지만, 세네갈이 5-0 대승을 거뒀다.

다행으로 스페인이 우루과이를 상대로 1-0 승리를 거두면서 3개 중 1개를 충족한 상황이다.

대한민국이 32강 진출을 위해서는 오는 28일 열리는 3경기에서 2개의 경우의 수를 만족시켜야 하는 상황이다.

오스트리아가 승리하거나 알제리의 2골 차 승리, 우즈베키스탄이 콩고민주공화국 상대로 6골 차 미만 승리 혹은 무승부, 가나의 크로아티아 상대 승리 중 2가지 경우가 성사돼야 한다.

축구 통계 사이트 ‘옵타’는 대한민국의 32강 진출 가능성을 31.51%로 책정했다. 지난 25일 87.6%가 현저하게 추락한 수치다.

홍명보 감독 체제는 손흥민, 김민재, 이강인 등 최고의 선수들을 보유하고도 대한민국 축구 역사상 최악의 상황을 만들었다.

체코와 멕시코 상대로 1승 1패 성적 속에 만난 남아공을 상대로 승점을 획득하지 못한 건 정말 이해할 수 없는 대목이다.

대한민국은 실점 후 득점이 필요한 상황에서도 수비적으로 일관하면서 점유율에만 집착했다. 전술, 계획, 약속된 플레이가 전혀 없었다는 증거다.

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