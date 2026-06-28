[북중미 월드컵] ‘홍명보 감독 체제 망해버린 월드컵’ 혹시 카보베르데보다 부족한 부분이 있었나요?

[골닷컴] 반진혁 기자 = 대한민국의 월드컵은 홍명보 감독 체제에서 시원하게 망해버렸다.

홍명보호에 이번 월드컵은 엄청난 기회였다. 사상 처음으로 2포트에 합류하면서 조별 리그에서 강호를 피했다.

조 편성도 최상의 결과였다. 멕시코, 남아프리카공화국, 체코와 묶이면서 토너먼트 진출 가능성에 청신호가 켜졌다는 분석이 지배적이었다.

홍명보호는 체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거두면서 첫 단추를 잘 끼웠다. 멕시코와의 2차전은 실책으로 실점을 내주면서 0-1로 무릎을 꿇었지만, 경기 내용은 나쁘지 않았다는 평가를 받았다.

홍명보 감독은 32강 진출이 걸린 남아공과의 최종전에서 헛발질을 보여줬다. 무승부만 해도 된다는 생각에 지배된 걸까? 지키기에 급급했다. 결국, 0-1로 패배하면서 고개를 숙였다.

대한민국은 1승 2패, 승점 3점으로 조별 리그를 마감했고 와일드카드 자격으로 32강 진출 여부에 시선이 쏠렸다.

현실은 냉혹했다. 냉정하게 말하자면 자격이 없었다. 12개 중 9위를 기록하면서 32강 진출 좌절됐다.

대한민국의 북중미 월드컵은 기대가 컸다. 손흥민, 김민재, 이강인 등 경험이 풍부한 선수를 보유했기에 시선이 쏠렸다.

하지만, 안일한 준비, 전술 부재 등으로 조별 리그에서 여정을 마감했다. 무엇 하나 준비됐다는 느낌이 없었다.

정말 창피한 일이다. 월드컵 12회 출전으로 단골 손님이라는 타이틀이 있는 대한민국이 최악의 졸전을 펼친 것이다.

주목해야 할 부분이 있다. 월드컵 첫 출전이라는 카보베르데는 스페인, 우루과이, 사우디아라비아와 한 조에 편성됐음에도 32강 진출 티켓을 거머쥐었다. 그것도 조 2위로 말이다.

카보베르데는 월드컵 첫 출전이라는 타이틀이 무색하게 용감하게 싸웠다. 골키퍼 보지냐의 활약으로 스페인과의 1차전을 0-0 무승부를 기록했다. 우루과이와의 2차전은 2-2 결과를 따내면서 시선을 한몸에 받았다.

이후 사우디아라비아와의 3차전에서 0-0 무승부로 승점 1점을 챙기면서 32강 진출을 확정했다. 아프리카의 인구 57만 작은 섬나라 카보베르데가 기적을 쓴 것이다.

대한민국은 카보베르데보다 지원이 부족해서 월드컵에서 졸전을 펼쳤을까? 홍명보호는 월드컵 준비에 박차를 가했다. 전폭적이었다. 여론을 의식해 출정식도 거르고 고지대 적응을 위해 빠르게 현지로 향했다.

특히, 월드컵 기간 중 A조에서 이동 거리가 가장 짧아 컨디션 조절 부분에서도 가장 유리했다.

전폭적인 지원과 함께 역대급 꿀조라는 유리한 고지를 등에 업었다. 손흥민, 김민재, 이강인 등 강력한 무기를 보유하고도 감독 전술 부재 등으로 32강 진출이 불발됐다.

그야말로 시원하게 망해버린 대한민국의 월드컵이다. 첫 출전 카보베르데보다 못한 꼴이 됐다.

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