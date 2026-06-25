[골닷컴] 반진혁 기자 = 대한민국 축구 최악의 날이라고 할 만큼 졸전이었다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페에 위치한 몬테레이 스타디움에서 치러진 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 3차전에서 0-1로 패배했다.

대한민국은 조 2위를 통해 32강 직행을 노렸지만, 남아공에 덜미를 잡히면서 3위로 조별 리그를 마감했다.

불행 중 다행으로 3위도 32강 진출 가능성이 있는 상황이지만, 다른 조 경기 결과를 마음 졸이면서 지켜봐야 하는 상황을 맞았다.

홍명보 감독은 경기 후 “마지막까지 최선을 다했지만, 결과가 안 좋은 건 감독 책임이다”고 고개를 숙였다.

이어 “앞으로 일정이 어떻게 될지는 모르겠지만 경기 결과에 대해서는 감독의 책임이다”며 졸전을 인정했다.

홍명보 감독이 자책했던 것처럼 책임을 피할 수 없는 졸전이었다. 대한민국 축구 최악의 날이라고 할 만큼 최악의 경기였다.

홍명보 감독의 선발 결단부터 꼬였다. 손흥민이 아닌 황희찬을 선택하면서 변화를 노렸다.

홍명보 감독은 경기 전 중계방송사 인터뷰를 통해 “상대의 체력적인 면을 보면서 후반에 출전하는 것이 팀이나 본인을 위해서 좋다고 판단했다”며 손흥민을 선발에서 제외한 배경을 설명했다.

결과는 최악이었다. 황희찬은 이렇다 할 존재감을 선보이지 못했다. 특유의 과감한 돌파는 남아공 수비에 막히기 일쑤였다.

황희찬은 월드컵 직전 부상 등으로 좋지 못한 시기를 겪었다. 복귀 이후에도 경기력 회복에 애를 먹었다. 결과적으로 준비가 덜 된 상황에서 선발은 본인, 팀 모두에게 독이 됐다.

전술 부재도 졸전의 이유 중 하나였다. 남아공을 상대로 계획했던 것을 보여주지 못했고 뚜렷한 색채가 나오지 않았다. 상대의 밀집 수비를 뚫지 못해 고전했다. 막아내기에 급급한 모습만 보이는 등 고립되는 모습이 잦았고 결국 무너졌다.

선수들의 임기응변도 최악이었다. 공격보다 수비 숫자를 늘려 득점보다는 실점 최소화에 주력했다.

심지어 실점 이후 공격적으로 나서지 않았고 뒷공간에서 점유율에만 집착하는 이해하기 힘든 장면을 연출했다. 감독의 지시를 떠나 리드를 내주고 골이 필요한 상황에서 임기응변이 부족했다.

남아공 사냥에 성공하고 조 2위를 통해 자력으로 32강 진출을 확정하겠다는 홍명보호의 계획은 사치였다.

사진=게티이미지