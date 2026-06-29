[북중미 월드컵] ‘홍명보 감독 월드컵 역대급 시나리오 완성’ 전격 사퇴 선언, “모든 건 韓 축구 위했던 일”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 홍명보 감독은 북중미 월드컵에서 역대급 시나리오를 작성했다.

홍명보 감독은 29일(한국시간) 멕시코 과달라하라에 위치한 대한민국 축구 대표팀 베이스캠프에서 기자회견을 통해 자진 사퇴 입장을 밝혔다.

홍명보 감독은 “대한민국 축구를 사랑해 주시고 응원해 해주시는 국민들께 죄송하다는 말씀을 드린다. 저는 감독 자리에서 물러나려고 한다. 모든 판단이 옳았다고 말할 수는 없지만, 한국 축구를 위한 일이었다고 말씀드린다”며 사퇴 의사를 전했다.

홍명보 감독의 사퇴는 예견된 결과였다. 2026 북중미 월드컵에서 모두가 분노할 역대급 시나리오를 완성했기 때문이다.

홍명보 감독은 손흥민, 김민재, 이강인, 오현규, 황인범 등 유럽 무대에서 맹활약하는 선수들을 등에 업고 역대급 전력을 구축했다.

여기에 멕시코, 남아프리카공화국, 체코와 함께 A조에 편성되면서 대한민국이 충분히 해볼 만하다는 평가와 함께 역대급 대진표가 완성됐다.

하지만, 홍명보 감독은 1승 2패, 승점 3점으로 32강 진출도 불발되는 대한민국 축구 역대급 최악의 성적표를 받아들였다.

홍명보호는 북중미 월드컵에서 1승 2패, 승점 3점으로 조별 리그를 마감했고 와일드카드 자격으로 32강 진출 여부에 시선이 쏠렸다.

대한민국은 독일, 가나, 우즈베키스탄, 세네갈 등에 기대를 걸었지만, 기적은 이뤄지지 않았다. 북중미 월드컵에서 48개국 중 34위로 32강 진출 좌절이라는 초라한 성적표를 받아들여야만 했다.

홍명보 감독은 한 번도 힘든 월드컵 사령탑 기회를 두 번이나 잡았다. 하지만, 모두 졸전이었다. 2014 브라질 1무 2패, 2026 북중미 1승 2패로 32강 진출 실패라는 최악의 성적표를 던졌다.

여기에 한계를 드러냈다. 경쟁력이 없다는 걸 증명한 것이다. 짧은 이동 거리, 무난한 상대, 현지 적응 등 어느 하나 부족하지 않은 지원을 받았다. 가장 중요한 전술 다양성이 부족했다. 상대에 따라 변화를 통한 공략이 필요했지만, 전혀 그렇지 않았다. 남아공의 휴고 브로스 감독이 “예상대로였다”며 만만한 상대라고 인정하기도 했다.

홍명보 감독 체제로 2027 아시안컵까지 이어가기에는 무리가 따랐다. 더 나아질 것이라는 기대감이 하나도 없었다.

결국, 결단을 내렸고 홍명보 감독은 대한민국 축구를 처참하게 망가트린 후 지휘봉을 내려놨다.

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