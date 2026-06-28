[북중미 월드컵] ‘홍명보 감독 사퇴?’ 일단 정몽규 회장은 아웃 선언, ‘기자회견 초미의 관심’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 홍명보 감독은 과연 어떤 선택을 할까?

대한축구협회에 따르면 홍명보 감독은 대한민국 축구 대표팀 베이스캠프 멕시코 과달라하라에서 기자회견을 통해 입장을 밝힌다.

홍명보 감독은 이 자리를 통해 월드컵 결산과 함께 본인의 거취에 대해 언급할 것으로 보여진다.

정몽규 대한축구협회장이 이미 북중미 월드컵 이후 사퇴할 것으로 선언해 홍명보 감독의 선택도 관심이 쏠린다.

홍명보 감독의 사퇴 여론이 형성된 건 당연하다. 대한민국 역대 최악의 월드컵을 만들었다.

홍명보호는 체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거두면서 첫 단추를 잘 끼웠다. 멕시코와의 2차전은 실책으로 실점을 내주면서 0-1로 무릎을 꿇었지만, 경기 내용은 나쁘지 않았다는 평가를 받았다.

홍명보 감독은 32강 진출이 걸린 남아공과의 최종전에서 헛발질을 보여줬다. 무승부만 해도 된다는 생각에 지배된 걸까? 지키기에 급급했다. 결국, 0-1로 패배하면서 고개를 숙였다.

대한민국은 1승 2패, 승점 3점으로 조별 리그를 마감했고 와일드카드 자격으로 32강 진출 여부에 시선이 쏠렸다.

현실은 냉혹했다. 냉정하게 말하자면 자격이 없었다. 12개 중 9위를 기록하면서 32강 진출 좌절됐다.

대한민국의 북중미 월드컵은 기대가 컸다. 역대급 조건을 등에 업었다. 출정식도 거르고 고지대 적응을 위해 빠르게 현지로 향했다. 역대급 꿀조라는 A조에서 이동 거리가 가장 짧아 컨디션 조절 부분에서도 가장 유리했다.

전폭적인 지원과 함께 손흥민, 김민재, 이강인 등 강력한 무기를 보유하고도 감독 전술 부재, 안일한 준비, 전술 부재 등으로 조별 리그에서 여정을 마감했다. 무엇 하나 준비됐다는 느낌이 없었다.

정말 창피한 일이다. 월드컵 12회 출전으로 단골 손님이라는 타이틀이 있는 대한민국이 최악의 졸전을 펼친 것이다.

홍명보 감독의 계약 기간은 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지다. 하지만, 역대급 월드컵 참사로 책임론에서 벗어날 수 없는 상황이 됐다.

“마지막까지 최선을 다했지만, 결과가 안 좋은 건 감독 책임이다”고 밝힌 만큼 홍명보 감독이 기자회견을 통해 어떤 선택을 내릴지 초미의 관심이 쏟아지는 중이다.

사진=게티이미지