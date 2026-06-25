[골닷컴] 반진혁 기자 = “대한민국은 예상했던 그대로였다.”

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페에 위치한 몬테레이 스타디움에서 치러진 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 3차전에서 0-1로 패배했다.

대한민국은 조 2위를 통해 32강 직행을 노렸지만, 남아공에 덜미를 잡히면서 3위로 조별 리그를 마감했다.

불행 중 다행으로 3위도 32강 진출 가능성이 있는 상황이지만, 다른 조 경기 결과를 마음 졸이면서 지켜봐야 하는 상황을 맞았다.

대한민국은 졸전과 함께 남아공 감독의 굴욕 섞인 인터뷰로 2번 울었다.

남아공의 휴고 브로스 감독은 “대한민국은 예상했던 그대로의 팀이었다. 매우 빠르고 활동량이 많으며 수비 뒷공간을 끊임없이 노릴 것이라고 이미 알고 있었다”며 철저하게 분석을 마쳤다고 언급했다.

이어 “전술적으로 매우 좋은 경기를 했다. 전술적인 측면에서 우리가 대한민국보다 조금 더 나았다고 생각한다”고 만족감을 내비쳤다.

대한민국은 초반 남아공을 몰아붙였다. 전반 2분 김민재가 날카로운 헤더 슈팅을 통해 분위기를 끌어올렸고 전반 7분 이강인이 기습적인 슈팅을 통해 우위를 점했다.

하지만, 딱 여기까지였다. 이후 남아공에 주도권을 내줬고 상대의 공세를 막아내기에 급급했다.

홍명보 감독은 손흥민, 이재성이 아닌 오현규, 황희찬으로 공격 조합을 꾸렸지만, 후반 바로 변화를 줬다.

대한민국은 교체 투입된 손흥민을 중심으로 공격 작업을 펼쳤지만, 이렇다 할 장면을 만들지 못했다.

홍명보 감독의 전술 부재도 졸전의 이유 중 하나였다. 남아공을 상대로 계획했던 것을 보여주지 못했고 뚜렷한 색채가 나오지 않았다. 상대의 밀집 수비를 뚫지 못해 고전했다. 막아내기에 급급한 모습만 보이는 등 고립되는 모습이 잦았고 결국 무너졌다.

선수들의 임기응변도 최악이었다. 공격보다 수비 숫자를 늘려 득점보다는 실점 최소화에 주력했다. 심지어 실점 이후 공격적으로 나서지 않았고 뒷공간에서 점유율에만 집착하는 이해하기 힘든 장면을 연출했다.

남아공은 선제 득점 이후 평정심을 유지했고, 수비를 강화한 후 대한민국의 공세를 잘 막아냈다.

특히, 대한민국이 잘하는 걸 하지 못하게 하는 전술적인 접근을 통해 조 2위 자격으로 32강 진출을 확정했다.

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