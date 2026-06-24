[북중미 월드컵] ‘홍명보호 32강 진출 운명’ 24년 만의 쾌조만큼이나 중요한 ‘손흥민의 탈출’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 손흥민이 침묵에서 탈출할까?

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페에 위치한 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 3차전을 치른다.

대한민국은 체코와의 1차전 2-1 승리 후 멕시코와의 2차전에서 0-1로 패배하면서 분위기가 한풀 꺾였다.

남아공 상대로 무승부만 기록해도 조 2위 자격으로 32강 진출이 가능하지만, 방심은 금물이다.

대한민국이 토너먼트 진출 후 기세와 분위기를 이어가기 위해서라면 승리가 필요하다.

홍명보호가 남아공을 상대로 승리한다면 2002년 이후 24년 만에 조별 리그 2승 적립이라는 쾌조를 부를 수 있다.

대한민국은 월드컵에서 2002년 이후로 조별 리그에서 2승을 거둔 기억이 없다. 2014년을 제외하고는 1승 적립에 그쳤다.

홍명보 감독이 2002년 선수에 이어 사령탑으로 대한민국의 조별 리그 2승 적립이라는 쾌조를 달성할 수 있는 상황을 맞은 것이다.

대한민국이 24년 만의 쾌조 달성하는 것만큼 중요한 부분이 있다. 바로 손흥민의 침묵 탈출이다.

손흥민이 이번 월드컵에서 득점포를 가동한다면 대한민국 최다골이라는 영광스러운 기록을 세울 수 있다.

손흥민은 월드컵 통산 3골 기록 중으로 박지성, 안정환과 함께 동률이다. 이번 대회에서 1골이라도 추가한다면 4골로 최다 득점자가 된다.

하지만, 체코와 멕시코를 상대로 터지지 않았고 아쉬움을 삼켰다. 남아공을 상대로 침묵 탈출을 조준한다.

손흥민은 이번 월드컵에서 최전방 공격수 역할을 소화했다. 침투 등에서 존재감을 과시했지만, 득점이 없다. 양질의 패스가 없었다는 분석이 나왔다.

박지성 JTBC 해설위원은 현지 인터뷰를 통해 “손흥민이 1, 2차전에서 고립되는 상황이 상당했다. 마무리 능력이 장점인데 공간을 만들고 어떤 패스를 연결해 줄지에 대한 고민이 필요하다”고 언급했다.

이어 “손흥민은 결정력이 있고 공간을 창출하는 작업이 있었다면 더 좋은 모습을 보여줄 수 있었겠다는 아쉬움이 있었다”고 분석했다.

손흥민은 결정력을 보유한 선수다. 위기 상황에서 터트리는 한 방을 통해 멱살 캐리 존재감을 과시하곤 했다.

대한민국이 토너먼트 라운드에 진출했을 때 난세의 영웅 역할을 보여줄 수 있다. 그러기 위해서는 득점포 가동을 통한 예열이 필요하다.

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