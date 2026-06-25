[골닷컴] 반진혁 기자 = 박지성 해설위원이 홍명보호의 졸전에 분노했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페에 위치한 몬테레이 스타디움에서 치러진 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 3차전에서 0-1로 패배했다.

대한민국은 조 2위를 통해 32강 직행을 노렸지만, 남아공에 덜미를 잡히면서 3위로 조별 리그를 마감했다.

불행 중 다행으로 3위도 32강 진출 가능성이 있는 상황이지만, 다른 조 경기 결과를 마음 졸이면서 지켜봐야 하는 상황을 맞았다.

박지성 JTBC 해설위원은 경기 후 “1, 2, 3차전이 모두 같았다. 전술 상황에서는 승리하려는 모습이 없었다”고 꼬집었다.

이어 “골을 넣고 승리하려면 모험을 걸어야 한다. 앞에서 해결해 주기만을 바라는 모습이었다. 팀으로서 골을 만들어내겠다는 의지는 보이지 않았다”며 분노를 감추지 못했다.

그러면서 “잘못을 반복하고 있다. 2014 브라질 월드컵 준비 과정부터 좋지 못했다. 학습 시간이 있었지만, 똑같은 걸 되풀이했다”고 비판했다.

대한민국은 초반 남아공을 몰아붙였다. 전반 2분 김민재가 날카로운 헤더 슈팅을 통해 분위기를 끌어올렸고 전반 7분 이강인이 기습적인 슈팅을 통해 우위를 점했다.

하지만, 딱 여기까지였다. 이후 남아공에 주도권을 내줬고 상대의 공세를 막아내기에 급급했다.

홍명보 감독은 손흥민, 이재성이 아닌 오현규, 황희찬으로 공격 조합을 꾸렸지만, 후반 바로 변화를 줬다.

대한민국은 교체 투입된 손흥민을 중심으로 공격 작업을 펼쳤지만, 이렇다 할 장면을 만들지 못했다.

홍명보 감독의 전술 부재도 졸전의 이유 중 하나였다. 남아공을 상대로 계획했던 것을 보여주지 못했고 뚜렷한 색채가 나오지 않았다. 상대의 밀집 수비를 뚫지 못해 고전했다. 막아내기에 급급한 모습만 보이는 등 고립되는 모습이 잦았고 결국 무너졌다.

선수들의 임기응변도 최악이었다. 공격보다 수비 숫자를 늘려 득점보다는 실점 최소화에 주력했다.

심지어 실점 이후 공격적으로 나서지 않았고 뒷공간에서 점유율에만 집착하는 이해하기 힘든 장면을 연출했다. 감독의 지시를 떠나 리드를 내주고 골이 필요한 상황에서 임기응변이 부족했다.

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