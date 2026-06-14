[골닷컴] 반진혁 기자 = 홍명보호가 최초 기록과 함께 24년 만에 다시 대업을 달성할까?

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라에 위치한 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 2차전을 치른다.

대한민국은 멕시코를 상대로 월드컵 역사상 2차전 승리를 조준한다.

대한민국은 월드컵 2차전에 대한 기억은 좋지 않다. 첫 출전이었던 1954년부터 5무 6패로 단 한 번도 승리한 적이 없다.

대한민국의 축구 황금기 시작이라고 할 수 있는 2002 월드컵에서도 미국과의 2차전에서 무승부를 거뒀다. 이후 프랑스, 아르헨티나, 알제리, 멕시코, 가나를 만났지만, 모두 승리를 거머쥐지 못했다.

특히, 1위 멕시코와의 대결은 사실상 A조 선두 싸움이 될 전망이다.

대한민국이 멕시코를 상대로 승리를 거두고 남아프리카공화국과의 최종전에서 좋은 결과를 얻는다면 조 1위도 가능하다.

대한민국이 월드컵 조 1위의 쾌거를 달성한 건 2002년이 유일하다. 당시 포르투갈, 폴란드, 미국과의 대결에서 당당히 선두를 차지했다.

하지만, 이후 조 1위는커녕 16강 진출에만 급급했다.





홍명보 감독은 2002 월드컵 당시 선수로 조 1위 쾌거를 달성했는데 지도자로서 다시 대업을 이뤄낼지도 관심이 쏠린다.

분위기는 좋다. 홍명보호는 지난 12일 체코와의 조별 리그 1차전에서 2-1 쾌승을 거두면서 승점 3점을 확보했다.

대한민국은 선제 실점을 허용했지만, 약속된 플레이를 구사하는 등의 투지를 발휘하면서 역전승을 끌어냈다.

홍명보 감독은 2014 브라질 월드컵에서 1무 2패라는 초라한 성적으로 마감했지만, 북중미 대회에서는 첫 경기에서 승리하면서 쾌조의 출발을 알렸다.

특히, 대한민국이 월드컵 첫 번째 경기에서 승리를 거둔 건 2010년 그리스와의 대결 2-0 이후 16년 만이다.

하늘도 홍명보호를 돕는 분위기다. 멕시코는 전력 누수가 생겼다. 핵심 수비수 세사르 몬테스가 1차전 퇴장으로 출전이 불가하다.

대한민국이 멕시코를 제압한다면 2018 러시아 월드컵 설욕이 가능하다. 당시 손흥민 골에 위안을 삼았고 1-2로 패배한 바 있다.

홍명보호가 멕시코를 제압하면서 월드컵 최초 2차전 승리와 함께 24년 만에 1위 달성을 위한 발판을 마련할 수 있을까?

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