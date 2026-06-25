[북중미 월드컵] '한국·일본은 긴장 중' 아시아 탈락국 속출…요르단 이어 '亞 챔피언' 카타르까지 짐 쌌다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 1차전의 호성적은 우연에 불과했을까.

훌렌 로페테기 감독이 이끄는 카타르 국가대표팀은 25일(한국시간) 미국 시애틀의 시애틀 스타디움에서 열린 보스니아 헤르체고비나와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 B조 3차전에서 1-3으로 패했다.

이날 패배로 카타르는 4위(1무 2패·승점 1)에 머무르며 탈락이 확정됐다. 1차전에서 스위스와 1-1로 비기며 32강 진출의 희망을 키운 카타르였지만, 여전히 세계의 벽은 높았다.

B조에서는 1위 스위스(2승 1무·승점 7)와 2위 캐나다(1승 1무 1패·승점 4)가 32강에 직행했다. 3위 보스니아(1승 1무 1패·승점 4)는 다른 조 결과에 따라 희비가 엇갈릴 수 있지만, 지금으로서는 32강 진출이 유력하다.

세르게이 바르바레즈 감독의 보스니아는 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 니콜라 바실, 세아드 콜라시나츠, 니콜라 카티치, 스체판 라델리치, 아르얀 말리치, 이반 바시치, 이반 슈니치, 에르메딘 데미로비치, 에딘 제코, 케림 알라이베고비치, 에스미르 바즈락타레비치가 선발 출전했다.

카타르는 4-1-2-3 포메이션으로 응수했다. 마흐무드 아부나다, 페드루 미겔, 이사 라이, 자셈 가베르, 부알렘 쿠키, 술탄 알 브레이크, 카림 부디아프, 아흐메드 파티, 에드밀손 주니오르, 하산 알 하이도스, 아크람 아피프가 선발로 나섰다.

전반 초반부터 보스니아가 강하게 몰아붙였다. 보스니아는 전반에만 아홉 차례 슈팅을 시도하며 간담을 서늘케 했다. 특히 박스 밖에서 과감히 슈팅을 날리며 카타르 수비진에 균열을 만들었다.

결국 결실을 맺었다. 전반 29분 알라이베고비치(레드불 잘츠부르크)가 아크 부근에서 시도한 오른발 중거리 슈팅이 아부나다(알 라이얀 SC)가 손쓸 틈 없이 골문 안으로 빨려 들어갔다. 5분 뒤인 전반 34분에는 왼쪽 측면에 위치한 콜라시나츠(아탈란타 BC)의 크로스에 이은 제코(샬케 04)의 박스 안 오른발 슈팅이 아부나다의 자책골로 연결됐다.

카타르 역시 가만 있지 않았다. 전반 42분 박스 안 혼전 상황에서 에드밀손(알 두하일 SC)이 내준 컷백을 알 하이도스(알 사드 SC)가 오른발로 밀어 넣으며 1골을 만회했다.

후반 들어서는 팽팽한 양상으로 경기가 전개됐지만, 골 결정력에서 앞선 보스니아가 결국 승점 3을 챙겼다. 후반 35분 알라이베고비치의 코너킥 이후 박스 안에서 혼전 상황이 벌어졌고, 집중력을 잃지 않은 에르민 마흐미치(슬로반 리베레츠)가 문전 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 보스니아의 세 번째 득점을 기록했다.

카타르는 개최국 자격으로 참가한 지난 2022년 대회에 이어 두 번째로 FIFA 월드컵 무대에 도전장을 내밀었지만, 사상 첫 승을 다음 기회로 미루며 짐을 싸게 됐다. 이번 대회에서 여섯 번째 탈락 국가이며, 아시아에서는 요르단에 이어 두 번째다.