[북중미 월드컵] '축구의 신' 메시, 전무후무한 역사 썼다…WC 최초 10-10 클럽 가입! 6개 대회서 무려 '21골 10도움'

[골닷컴] 배웅기 기자 = '축구의 신' 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 가는 길이 곧 역사다.

리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나 국가대표팀은 12일(이하 한국시간) 미국 캔자스시티의 캔자스시티 스타디움에서 열린 스위스와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 8강전에서 연장 혈투 끝에 3-1로 승리했다.

이날 승리로 4강에 오른 아르헨티나는 21세기 최초 FIFA 월드컵 2연패의 대업에 도전한다. 아르헨티나는 오는 16일 미국 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 잉글랜드와 결승 진출을 놓고 격돌한다.

카보베르데와 32강전, 이집트와 16강전(이상 3-2 승리)에서 모두 진땀승을 거둔 아르헨티나는 스위스의 강도 높은 압박에 고전했다. 전반 10분 메시의 코너킥에 이은 알렉시스 맥 알리스터(리버풀)의 헤더 선제골로 균형을 깨뜨렸지만, 후반 22분 단 은도이(노팅엄 포레스트)에게 동점골을 내주며 반격을 허용했다.

승부는 연장전에서 판가름이 났다. 아르헨티나는 연장 후반 7분 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드)의 골로 다시 앞서 나간 데 이어, 연장 후반 추가시간 라우타로 마르티네스(인테르나치오날레 밀라노)가 세 번째 득점을 완성했다. 스위스로서는 후반 중반 브렐 엠볼로(스타드 렌)가 경고 누적으로 퇴장당하며 수적 열세에 처한 것이 뼈아팠다.

경기 후 FIFA가 공식적으로 시상하는 팬 선정 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)은 알바레스에게 돌아갔지만, 승리의 숨은 주역은 단연 메시였다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 메시는 1도움을 비롯해 패스 성공률 87%(60/69), 볼 터치 99회, 지상 경합 성공 7회, 기회 창출 6회, 크로스 성공 5회, 볼 회수 5회, 슈팅 4회(유효 슈팅 1회), 드리블 성공 3회, 태클 3회 등을 기록하며 평점 8.8을 받았다.

특히 이날 도움으로 월드컵 최초 10(골)-10(도움) 클럽에도 가입했다. 메시는 6개 대회 32경기에서 21골 10도움을 올렸고, 최다 득점과 도움을 포함한 대부분 기록에서 역대 1위에 자리하고 있다. 유일한 경쟁자가 자기 자신인 셈이다.