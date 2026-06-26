[북중미 월드컵] ‘죽음의 조서 살아남았다’ 우승 꿈꾸는 일본, 亞 최초 32강행…스웨덴도 토너먼트 진출

일본이 2026 북중미 월드컵에서 ‘죽음의 조’로 평가받았던 F조에서 2위로 32강에 진출했다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 18위 일본은 26일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 펼쳐진 스웨덴(38위)과 대회 조별리그 F조 3차전에서 1대 1로 비겼다. 일본이 후반 11분 마에다 다이젠(셀틱)의 선제골로 앞서 나갔지만, 스웨덴이 후반 17분 안토니 엘랑가(뉴캐슬 유나이티드)의 동점골로 따라잡았다.

일본은 F조 2위(1승2무·승점 5)로 32강행을 확정 지었다. 아시아 국가 가운데서는 최초다. 대진표에 따라 일본은 오는 30일 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 펼쳐지는 대회 32강전에서 브라질(6위)과 격돌한다.

스웨덴 역시도 32강에 올랐다. 스웨덴은 F조 3위(1승1무1패·승점 4)로 마쳤지만, 각 조 3위에게 주어지는 32강 진출권 경쟁에서 상위 8개국 안에 들어 다음 라운드로 향하게 됐다. 스웨덴의 대회 32강 상대와 시간·장소는 추후 정해진다.

전반전을 0대 0으로 마친 일본은 후반 11분 선제골을 터뜨렸다. 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트)가 페널티 아크서클 정면에서 전진 패스를 찔러주자 오프사이드 라인을 절묘하게 무너뜨리고 문전 앞으로 침투한 마에다가 몸을 날리면서 오른발로 밀어 넣었다.

일격을 맞은 스웨덴은 곧바로 승부를 원점으로 돌렸다. 후반 17분 엘랑가가 페널티 박스 오른쪽 모서리 부근에서 환상적인 왼발 감아차기 슈팅으로 골망을 출렁였다. 골키퍼 스즈키 자이온(파르마)이 팔을 힘껏 뻗어봤지만, 공이 왼쪽 골문 구석으로 빨려 들어가 역부족이었다.

한편, 경우의 수로 32강 진출 기적을 꿈꾸는 한국은 이번 결과가 아쉽게 됐다. 만약 일본이 2골 차 이상 승리를 거뒀다면 한국은 각 조 3위 중 상위 8개국에 주어지는 32강에 진출권 경쟁에서 스웨덴보다 높은 순위에 오를 수 있었기 때문이다.

한국은 현재 각 조 3위 중 상위 8개국에 주어지는 32강에 진출권 경쟁에서 스웨덴과 E조 3위 에콰도르, B조 3위 보스니아 헤르체고비나, L조 3위 크로아티아에 이어 5위에 올라 있다. 다만 이미 스웨덴과 에콰도르, 그리고 보스니아 헤르체고비나가 32강을 선점해 다음 라운드 진출을 장담할 수 없는 상황이다.