[북중미 월드컵] '인구 16만' 퀴라소, 사상 첫 WC 승점 기적…'前 한국 감독' 아드보카트 "사자처럼 싸웠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 사상 처음 국제축구연맹(FIFA) 월드컵에 나선 퀴라소 국가대표팀이 기적을 썼다.

딕 아드보카트(78) 감독이 이끄는 퀴라소는 21일(이하 한국시간) 미국 캔자스시티의 캔자스시티 스타디움에서 열린 에콰도르와 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 E조 1차전에서 0-0으로 비겼다.

이날 무승부로 퀴라소는 사상 첫 월드컵 승점을 확보함과 동시에 32강 진출의 희망을 이어갈 수 있게 됐다. 퀴라소는 오는 26일 미국 필라델피아의 필라델피아 스타디움에서 코트디부아르와 3차전을 치른다.

직전 독일전에서 1-7로 대패하며 세계의 벽을 절감한 퀴라소였지만, 이번에는 달랐다. 볼 점유율(25-75), 골 기댓값(xG·0.50-2.84), 슈팅(10-27), 유효 슈팅(3-15), 박스 안 터치(12-43), 큰 기회(0-6), 패스(159-581) 등 대부분 주요 통계에서 크게 밀렸지만 엘로이 룸(마이애미)의 신들린 선방을 앞세워 귀중한 승점 1을 챙겼다.

인구 16만 명의 소국 퀴라소가 만들어 낸 기적이다. 영국 매체 '로이터'의 보도에 따르면 아드보카트는 경기 후 기자회견에서 "경기장은 미친 분위기였다. 삶이 녹록지 않은 사람들에게 이런 순간을 선물할 수 있어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

이어 "독일전은 감정적으로 매우 힘들었지만, 오늘은 흔들리지 않았다. 우리는 제대로 경기에 임했고, 감정에 휩쓸릴 필요가 없었다"고 말했다.

그러면서 "독일전에서 감정이 폭발한 이유는 1-7로 패했음에도 팬들이 선수단을 응원해 줬기 때문이다. 보통은 비판을 받는 상황인데, 정반대였다. 우리는 사자처럼 싸웠고, 무엇이 가능한지 보여줬다. 그 응원에 보답했다. 정말 멋진 순간이었다"고 덧붙였다.

퀴라소는 3차전 결과에 따라 32강 진출에도 도전할 수 있는 상황이다. 아드보카트는 "계속 응원해 달라. 그 응원이 우리에게 힘이 될 것"이라며 퀴라소 국민의 지속적인 응원을 당부했다.