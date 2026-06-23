[북중미 월드컵] ‘이럴 수가’ 손흥민이 없다니…아시아 베스트11 공개 ‘日 5명으로 최다’

2026 북중미 월드컵에서 활약 중인 아시아 선수 베스트11이 공개됐다. 한국에선 김민재(바이에른 뮌헨)와 이강인(파리 생제르맹·PSG), 그리고 황인범(페예노르트)이 이름을 올렸다. 주장 손흥민(LA FC)은 포함되지 못했다.

축구 콘텐츠 전문 매체 매드풋볼 22일(한국시간) “이번 대회에서 가장 주목할 만한 스토리 중 하나는 아시아 축구의 약진”이라며 “아시아 국가들은 세계의 강호와 호각으로 싸워, 그 실력을 증명하고 있다. 특히 일본은 압도적인 퍼포먼스를 보이며 많은 축구 팬들을 놀라게 하고 있다. 세계 무대에서 빛나는 아시아 스타들을 보고 ‘아시아 선풍’이라고 부르는 사람도 있을 정도”라며 아시아 선수들로 꾸린 베스트11을 공개했다. 포메이션은 3-4-3 대형이다.

공격진은 뉴질랜드의 측면 공격수 엘리자 저스트(마더웰)와 일본의 최전방과 측면 공격수를 맡고 있는 우에다 아야세(페예노르트)와 이토 준야(헹크)로 구성됐다. 뉴질랜드 오세아니아지만 매체는 아시아로 분류했다. 저스트는 이란전에서 멀티골을 뽑아냈고, 우에다와 이토는 튀니지를 상대로 각각 2골·1도움과 1골을 기록했다. 명실상부 아시아를 대표하는 공격수 손흥민은 조별리그에서 체코와 멕시코를 상대로 침묵하면서 포함되지 못했다.

미드필더진은 한국과 일본이 두 자리씩 차지했다. 우선 좌우 측면 윙백에는 각각 나카무라 케이토(스타드 드 랭스)와 이강인이, 중앙에는 황인범과 사노 카이슈(마인츠)가 각각 위치했다. 황인범은 체코전에서 1골·1도움을 올리면서 승리를 이끌었고, 이강인도 체코전 당시 1도움을 기록하며 승리에 기여했다. 나카무라는 네덜란드전에서 1골, 튀니지전에서 1도움을 올렸고, 사노는 튀니지전에서 1도움을 작성했다.

수비진은 왼쪽부터 이토 히로키(바이에른 뮌헨)와 김민재로 이어지는 한일 듀오, 그리고 이란의 라민 레자에이안(에스테그랄)으로 형성됐다. 골키퍼는 호주의 패트릭 비치(멜버른 시티)였다. 이토는 네덜란드와 튀니지를 상대로 안정적인 활약을 펼쳤고, 김민재는 체코와 멕시코를 상대로 본인의 별명인 ‘철기둥’다운 모습을 보여줬다. 레자에이안은 뉴질랜드와 벨기에를 상대로 훌륭한 퍼포먼스를 선보였고, 특히 뉴질랜드전에서 1골·1도움을 기록하며 무승부에 기여했다. 비치는 튀르키예전에서 선방 8회를 기록하며 골문을 틀어막았다.



