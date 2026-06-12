[북중미 월드컵] ‘이강인 없으면 어쩔 뻔했나?’ 韓 북중미 월드컵 복덩이, ‘유일한 희망’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 이강인은 그야말로 홍명보호의 복덩이였다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 과달라하라에 위치한 과달라하라 스타디움에서 치러진 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다.

대한민국은 1차전을 2-0으로 승리한 멕시코에 이어 2위를 기록했다.

대한민국은 선제 실점을 허용했지만, 황인범의 감각적인 슈팅을 통한 동점골과 오현규의 역전골이 터지면서 북중미 월드컵 첫 경기에서 승점 3점을 챙겼다.

이강인은 늘 그랬듯 홍명보호의 북중미 월드컵 첫 번째 경기에서도 돋보였다. 특유의 탈압박 능력으로 체코 수비의 움직임을 앞으로 끌어냈고 공간을 창출하면서 힘을 불어넣었다.

이강인의 존재감은 단연 패스였다. 중앙에서 양쪽 측면으로 날카로운 크로스와 볼 전개를 통해 공격 전환의 윤활유 역할을 했다.

특히, 수비 라인까지 활동 반경을 넓히면서 포백을 보호하는 역할도 마다하지 않았다.

이강인은 월드컵을 위해 모인 홍명보호 합류가 가장 늦었다. 파리 생제르맹의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전 일정을 소화했기 때문이다.

이강인은 가장 늦게 합류했는데도 월드컵 직전 치른 엘살바도르와의 경기에 출전해 위협적인 모습을 선보였다. 고지대 적응이 필요할 법도 했지만, 빠르게 녹아들면서 클래스를 과시하기도 했다.

이강인의 클래스는 월드컵 본선 무대에서도 유효했다. 부정할 수 없는 홍명보호의 복덩이였다.

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