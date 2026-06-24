[골닷컴] 반진혁 기자 = 이강인에게 경고 주의보가 켜졌지만, 그래도 필승 공식이다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페에 위치한 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 3차전을 치른다.

대한민국은 체코와의 1차전 2-1 승리 후 멕시코와의 2차전에서 0-1로 패배하면서 분위기가 한풀 꺾였다.

남아공 상대로 무승부만 기록해도 조 2위 자격으로 32강 진출이 가능하지만, 방심은 금물이다. 기세와 분위기를 위해서라도 반드시 승리 후 토너먼트 라운드로 진출해야 한다.

대한민국이 남아공을 상대하는 상황에서 필승 공식은 이강인이다. 늘 핵심 역할을 소화했지만, 이번에는 역할이 더 중요하다.

이강인은 남아공과의 경기에서 경고를 추가한다면 32강에 진출하더라도 출전이 불가하다. 조심스럽게 접근해야 한다는 분위기도 있지만, 활발한 움직임을 통한 존재감 과시가 절실하다.

남아공의 경기 스타일은 지난 1월 아프리카 네이션스컵과 비슷하다. 탈압박 능력이 뛰어난 선수에 약한 모습을 보였다.

탈압박이 강한 선수에 고전했다. 줄곧 돌파를 허용하면서 위협적인 상황을 내줬고 파울로 끊어내면서 흐름을 차단하는 방법을 활용했다.

이강인은 탈압박 능력이 훌륭하다. 간결한 드리블 돌파를 통해 상대의 밀집 수비를 벗겨낸 후 날카로운 패스를 내주고 위험 지역으로 향하는 제 2차 움직임을 선보이는 스타일이다.

이강인의 탈압박 능력이 남아공의 중원과 수비를 무너트릴 필승 공식으로 작용할 수 있는 것이다.

이와 함께 이강인의 날카로운 패스 능력이 절실하다. 손흥민의 활용법과 연결되는 부분이다.

손흥민은 이번 월드컵에서 최전방 공격수로 출전하고 있지만, 결정적인 패스를 제공받지 못하는 등 아직까지는 위협적인 모습을 보여주지 못하는 중이다.

박지성 JTBC 해설위원은 현지 인터뷰를 통해 “손흥민이 1, 2차전에서 고립되는 상황이 상당했다. 마무리 능력이 장점인데 공간을 만들고 어떤 패스를 연결해 줄지에 대한 고민이 필요하다”고 언급했다.

손흥민이 득점과 함께 위협적인 모습을 보여주기 위해서는 양질의 패스 제공이 필요하다는 분석인데 이강인이 해결해 줄 수 있는 부분이다.

이강인은 이번 월드컵에서 자신의 장점인 찔러주기 능력을 뽐내는 중이다. 체코와의 1차전에서 패스 성공률 100%를 자랑했다.

이후 멕시코를 상대로도 88% 패스 성공률과 함께 3번의 키 패스를 선보이면서 존재감을 과시했다.

사진=게티이미지