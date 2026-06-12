[골닷컴] 반진혁 기자 = 오현규가 월드컵 데뷔전 데뷔골 비하인드 스토리를 털어놨다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 과달라하라에 위치한 과달라하라 스타디움에서 치러진 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다.

대한민국은 1차전을 2-0으로 승리한 멕시코에 이어 2위를 기록했다.

오현규는 이날 경기 주인공이라고 해도 과언이 아닐 정도로 존재감을 과시했다. 벤치에서 출격 명령을 기다리다가 손흥민을 대신해 그라운드를 밟았다.

오현규는 투입 후 종횡무진 움직임을 선보였다. 수비까지 가담하면서 활동량을 자랑했다.

오현규의 존재감은 후반 35분 터졌다. 오른쪽 측면에서 연결된 황인범의 크로스를 득점으로 마무리했다. 역전골이자 결승골이었다.

오현규가 보여준 쾌조의 반란이었다. 2022 카타르 월드컵에서 등번호도 없던 훈련 파트너의 한을 풀어낸 것이다.

오현규는 2022 카타르 월드컵 정식 멤버로 발탁되지는 않았지만, 파울루 벤투 감독의 요청에 따라 일정 끝까지 동행했다.

오히려 보약이 됐다. 절치부심 의지를 불태웠고 유럽 진출을 끌어내는 등 반란을 노렸다.

오현규는 드디어 월드컵 정식 멤버로 승선했고 데뷔전에서 득점포를 가동하면서 주가를 끌어올렸다.

오현규는 경기 후 “몸이 너무 안 좋아서 출전할 수 있을까 의심도 있었는데 스태프가 극진하게 도와줘서 가능했다. 득점도 가능했다”며 공을 돌렸다.

그러면서 “골을 넣을 수 있어서 공격수로서 다행이고 감사하다”며 안도의 한숨을 내쉬었다.

사진=대한축구협회