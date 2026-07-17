[북중미 월드컵] "스페인 선제골은 오심, 인정돼서는 안 됐다" 프랑스서 재경기 청원 등장…무려 5만 명 서명

[골닷컴] 배웅기 기자 = 프랑스에서 스페인전 재경기를 요구하는 목소리가 나오고 있다.

스페인 매체 '스포르트'는 17일(이하 한국시간) "일부 프랑스 팬이 스페인전 재경기를 요구하는 청원을 시작했다. 해당 청원은 빠르게 확산돼 이미 5만 명 이상의 서명을 확보했다"고 보도했다.

디디에 데샹 감독이 이끄는 프랑스 국가대표팀은 지난 15일 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강전에서 0-2로 패했다.

이날 패배로 프랑스는 스페인 상대 3연패라는 달갑지 않은 기록을 이어갔다. 프랑스는 오는 19일 미국 마이애미의 마이애미 스타디움에서 잉글랜드와 3, 4위전을 치른다.

그런데 잉글랜드전을 며칠 앞두고 프랑스에서 스페인전 재경기를 요구하는 움직임이 일기 시작했다. 매체에 따르면 청원 주최 측은 미켈 오야르사발(레알 소시에다드)의 선제골이 오심이라고 주장했다.

청원 주최 측은 "스페인이 페널티킥을 얻는 과정에서 라민 야말(바르셀로나)이 볼에 손을 댔다. 흐름을 완전히 바꾼 실점이었고, 이는 인정돼서는 안 됐다. 스포츠는 규칙에 따라 진행돼야 하지만, 이날 그 규칙은 지켜지지 않았다"고 밝혔다.

다만 FIFA 규정상 재경기는 불가하다. 심판진의 판정이 사후 오심으로 판단되더라도 이를 이유로 다시 경기를 치르지는 않는다.

데샹 역시 경기 후 인터뷰에서 심판진의 판정에 불만을 드러냈다. 데샹은 "심판진의 판정을 언급하면 패한 뒤 변명하는 사람처럼 보이겠지만, 묻고 싶은 것이 있다. 이번 경기 심판진이 FIFA 월드컵 4강전을 맡을 자격이 있었는가? 페널티킥이 선언된 장면도 있었지만, 그것이 전부는 아니다. 여러 상황이 누적됐다"고 아쉬움을 전했다.