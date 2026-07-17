[북중미 월드컵] "스페인어로 무례한 표현해" 벨링엄, 패배 후 바르코 때린 이유 드러났다…"경기 내내 도발"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 주드 벨링엄(23·레알 마드리드)이 발렌틴 바르코(21·RC 스트라스부르 알자스)의 뒤통수를 때리는 행위로 도마에 올랐다.

토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 국가대표팀은 지난 15일(이하 한국시간) 미국 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강전에서 1-2로 역전패했다.

이날 패배로 결승 진출에 실패한 잉글랜드는 오는 19일 미국 마이애미의 마이애미 스타디움에서 프랑스와 3, 4위전을 치른다.

경기 후 벨링엄의 행동이 논란을 불러일으켰다. 일부 아르헨티나 선수와 인사를 주고받은 벨링엄은 돌연 승리를 자축하던 바르코의 뒤통수를 가격했다. 이후 두 선수는 언쟁을 벌이며 충돌했다.

이유가 있었다. 이날 벤치를 지킨 바르코는 경기 내내 잉글랜드를 도발하는 듯한 행위로 눈살을 찌푸리게 했다. 엔소 페르난데스(첼시)의 동점골 직후에는 홀로 그라운드를 가로지르며 세리머니를 하다 존 스톤스(맨체스터 시티)에게 제지당했다.

뿐만 아니라 벨링엄에게 스페인어로 무례한 표현을 했다는 주장까지 제기됐다. 스페인 매체 '디아리오 아스'는 같은 날 "바르코는 벨링엄이 알아듣지 못할 것으로 생각하고 스페인어로 무례한 표현을 내뱉었다"고 보도했다.

다만 원인 제공과 관계없이 벨링엄은 FIFA의 징계 대상으로 분류됐다. 국제축구평의회(IFAB)는 경기 중 볼과 무관하게 손이나 팔로 상대의 머리나 얼굴을 가격할 경우 난폭한 행위로 규정해 처벌하고 있다. 징계가 빠른 시일 내 이뤄진다면 벨링엄은 프랑스전에 나서지 못할 가능성이 있다.