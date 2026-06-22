[북중미 월드컵] ‘손흥민 조기 교체’ 논란 일자…직접 해명 나선 홍명보 감독 “우리는 득점을 해야 했다”

주장 손흥민(LAFC)을 너무 이른 시간 교체한 것을 두고 많은 이들이 이해할 수 없다는 반응을 보인 가운데 홍명보 감독이 직접 설명에 나섰다.

한국은 지난 19일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 펼쳐진 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0대 1로 석패했다. 후반 5분 루이스 로모(CD 과달라하라)에게 선제 득점을 헌납한 후 추격에 나섰지만, 끝내 승부를 뒤집진 못했다. 한국은 A조 2위(1승1패·승점 3)에 머물렀다.

아쉬운 패배 속에 이날 많은 이들 사이에선 홍 감독이 좋은 퍼포먼스를 보여줬던 손흥민을 후반 시작 11분 만에 교체한 것에 아쉬움을 토로했다. 실제 이영표는 “(교체가) 약간 좀 빠르다는 느낌이 들었다. 뒷공간을 파는 움직임이 좋은 손흥민이 나가니까 라인을 흔들 선수가 없어서 상대가 경기를 편하게 풀어갔다”고 지적했다.

이을용은 “지금 한 방이 있기 때문에 놔둬야 한다”고 견해를 밝혔고, 박주호도 “(교체가) 좀 빨랐다. 크리스티아누 호날두처럼 아무것도 못 하면 모르겠는데, 잘하고 있었고 지금까지 쌓아 온 게 있었는데 아쉽다”고 말했다.

홍 감독은 이에 대한 해명에 나섰다. 21일 KBS스포츠 유튜브 채널 올스를 통해 공개된 인터뷰에 따르면 홍 감독은 “우리는 득점을 해야 했다. 그 부분에 있어서 조금 더 프레시한 선수가 들어가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었다”고 설명했다.

그러면서 “전반전에 아무래도 (손흥민에게) 마크가 심하게 붙다 보니깐 우리가 원했던 모습이 잘 나오지 않았다”며 “그래서 그런 부분에 있어서 조금 더 이른 시간에 교체를 가져갔다. 교체를 통해서 최소한 득점을 만들면서 동점을 만들고 싶은 생각이었다”고 구체적인 이유를 밝혔다.

패배 직후 선수들에게 해준 말이 있냐는 질문엔 “위로의 말을 해주는 게 가장 좋을 거라는 생각이 들었다”며 “아직 경기가 남아 있기 때문에 그 부분에 대해 이야기했다”고 답했다. 이어 “정신적으로 굉장히 피로하지만, 확실히 목표 의식이 있으니깐 그런 부분을 잘 생각해서 준비해야 한다고 말했다”고 덧붙였다.

끝으로 홍 감독은 “(전술적 완성도는) 퍼센트로 이야기하기엔 조금 그렇지만, 좋아지고 있다는 걸 느끼고 있다. 특히 수비 조직력 측면에서 좋아지고 있다”며 “남은 경기 정말 중요하다. 승리해야만 다음 라운드에 올라갈 수 있다. 최선을 다하겠다. (팬분들께서) 선수들에게 많은 성원을 해주셨으면 한다”고 각오와 함께 당부의 말을 전했다.