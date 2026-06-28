[북중미 월드컵] ‘박지성의 분노’ 홍명보 감독 졸전 비판, “10년 동안 배우고 까먹고 반복한 안타까운 상황”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 박지성 해설위원이 홍명보호 졸전을 비판했다.

콩고민주공화국은 28일 오전 9시 30분(한국시간) 우즈베키스탄과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 K조 조별 리그 3차전에서 3-1 역전승을 거뒀다.

콩고민주공화국은 1승 1무 1패, 승점 4점을 획득하면서 조 3위를 통해 와일드 카드 자격으로 32강 진출을 확정했다.

이 소식은 홍명보호에 최악이었다. 조기 탈락이었기 때문이다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 지난 25일 멕시코 누에보레온주 과달루페에 위치한 몬테레이 스타디움에서 치러진 남아프리카공화국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 3차전에서 0-1로 패배했다.

대한민국은 조 2위를 통해 32강 직행을 노렸지만, 남아공에 덜미를 잡히면서 3위로 조별 리그를 마감했다.

홍명보호는 체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거두면서 첫 단추를 잘 끼웠다. 멕시코와의 2차전은 실책으로 실점을 내주면서 0-1로 무릎을 꿇었지만, 경기 내용은 나쁘지 않았다는 평가를 받았다.

홍명보 감독은 32강 진출이 걸린 남아공과의 최종전에서 헛발질을 보여줬다. 무승부만 해도 된다는 생각에 지배된 걸까? 지키기에 급급했다.

대한민국은 실점 이후에도 수비적으로 일관하면서 공격 작업을 이어가지 못했다. 전술, 계획, 약속된 플레이가 전혀 없었다. 승리할 생각이 있나 할 정도로 답답한 경기력을 보여줬다.

32강 진출 가능성은 존재했다. 이번 월드컵부터 참가국이 늘어나면서 12개 조 3위 팀 중 8위에 안착하면 가능하다. 오매불망 경우의 수만 바라보는 처량하고 굴욕적인 상황을 맞은 것이다.

하지만, 이제 모든 경우의 수가 사라졌다.

박지성 JTBC 해설위원은 “몇 년 전부터 결과를 예상할 수 있었다. 다시 돌아봐야 하는 이 상황이 비참하다. 지금이야말로 문제를 짚고 다시 나아가야 계기가 되어야 한다”며 비판했다.

이어 “지난 10년 동안 배웠는데도 또 까먹고 똑같은 일을 했다. 참으로 안타까운 상황이 아닐 수 없다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 확실하게 미래를 꿈꾸고 미래를 위해서 한 걸음 한 걸음 천천히라도 나아갔으면 좋겠다”며 분노를 감추지 못했다.

사진=대한축구협회