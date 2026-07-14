[북중미 월드컵] '무적함대' 돌아왔다! '오야르사발·포로 연속골' 스페인, 프랑스에 2-0 완승…16년 만에 결승 진출

[골닷컴] 배웅기 기자 = '무적함대' 스페인 국가대표팀이 돌아왔다.

루이스 데 라 푸엔테 감독이 이끄는 스페인은 15일(이하 한국시간) 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 프랑스와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강전에서 미켈 오야르사발(레알 소시에다드)과 페드로 포로(토트넘 홋스퍼)의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다.

이날 승리로 스페인은 2010 FIFA 남아프리카공화국 월드컵 이후 16년 만에 결승 무대에 올랐다. 스페인은 20일 미국 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 잉글랜드-아르헨티나 경기 승자와 결승전을 치른다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 디디에 데샹 감독의 프랑스는 4-2-3-1 포메이션을 꺼내 들었다. 마이크 메냥, 뤼카 디뉴, 다요 우파메카노, 쥘 쿤데, 윌리엄 살리바, 오렐리앵 추아메니, 아드리앙 라비오, 우스만 뎀벨레, 킬리안 음바페, 마이클 올리세, 브래들리 바르콜라가 출전했다.

스페인은 4-1-2-3 포메이션으로 응수했다. 우나이 시몬, 포로, 에므리크 라포르트, 파우 쿠바르시, 마르크 쿠쿠레야, 파비안 루이스, 알렉스 바에나, 로드리, 다니 올모, 라민 야말, 오야르사발이 나섰다.

프랑스의 근소한 우세가 점쳐진 경기였지만, 결과는 정반대였다. 스페인은 전반 초반부터 주도권을 쥔 채 프랑스를 몰아붙였다. 선제골 역시 스페인의 몫이었다. 전반 20분 디뉴(애스턴 빌라)가 박스 안에서 볼을 걷어내려다 쇄도하던 야말(바르셀로나)을 넘어뜨려 페널티킥이 선언됐다. 이후 키커로 나선 오야르사발이 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

선제골을 내준 프랑스는 설상가상으로 살리바(아스널)가 부상으로 이탈하는 악재까지 겹쳤다. 살리바는 전반 29분 돌연 주저앉더니 볼을 터치라인 밖으로 내보냈고, 이후 막상스 라크루아(크리스털 팰리스)와 교체됐다.

스페인의 공세가 계속된 가운데, 후반 13분 박스 부근에서 유려한 연계가 빛났다. 포로가 아크 정면에 위치한 올모(바르셀로나)와 2대 1 패스를 주고받은 뒤 곧바로 박스 안으로 파고들었고, 문전에서 침착한 오른발 슈팅으로 스페인의 두 번째 득점을 완성했다. 후반 16분 야말의 추가골은 간발의 차로 오프사이드가 선언됐다.

프랑스는 추격을 위해 공격에 열을 올렸지만, 끝내 이렇다 할 장면을 연출하지 못했다. 결국 경기는 스페인의 2-0 승리로 막을 내렸고, 프랑스는 스페인 상대 3연패라는 달갑지 않은 기록을 이어갔다. 프랑스는 오는 19일 미국 마이애미의 마이애미 스타디움에서 잉글랜드-아르헨티나 경기 패자와 3, 4위전을 갖는다.