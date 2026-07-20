[북중미 월드컵] ‘메시의 2연속 월드컵 우승 불발’ 이제 은퇴? “아마도 계속 뛸 것...39세라니 믿기지 않아”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 리오넬 메시가 아르헨티나 대표팀과 결별 수순을 밟을까?

아르헨티나는 20일 오전 4시(한국시간) 미국 뉴욕에 위치한 뉴저지 스타디움에서 치러진 스페인과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전에서 0-1로 패배했다.

아르헨티나는 1962년 브라질 이후 64년 만에 2회 연속 월드컵 우승을 노렸지만, 불발됐다.

아르헨티나는 경기 초반부터 스페인의 공세에 밀렸다. 이렇다 할 기회를 만들지 못하고 빈번히 고개를 숙였다.

특히, 무딘 창에 발목을 잡혔다. 공격 전개는 매끄럽지 못했고 전, 후반 90분에 단 1개의 슈팅을 기록하지 못했다.

아르헨티나는 월드컵 결승전 90분 동안 유효 슈팅 0개 기록한 최초의 팀이라는 불명예 기록을 떠안기도 했다.

아르헨티나는 스페인을 상대로 겨우 2개의 슈팅을 선보였고 이마저도 연장 후반 막판에 나왔다.

아르헨티나의 우승이 불발되면서 자연스레 시선은 메시로 향한다. 대표팀과 결별할지 시선을 끄는 중이다.

메시는 아르헨티나와의 마지막을 선언한 2022 카타르 월드컵에서 우승을 차지했고 아름다운 이별이 예상됐다.

하지만, 메시는 건재했고 2026 북중미 월드컵에서 도전 의식을 불태웠는데 진짜 마지막이라는 평가가 지배적이다.

아르헨티나의 리오넬 스칼로니 감독은 경기 후 “39세라니 믿기지 않는다. 스스로 은퇴를 선택할 때까지 아마도 계속 뛸 것이다. 모두가 지지할 것이라는 걸 알고 있었다. 모두가 그를 자랑스러워했으면 좋겠어요. 축구 역사상 최고의 선수다”며 메시의 거취에 대한 힌트를 남겼다.

그러면서 “슬프지만, 우리가 모든 걸 쏟아부었다는 걸 알기에 마음이 편하다. 월드컵 결승전을 다시 한번 선사하고 끝까지 경쟁한 선수들에게 영원히 감사를 표한다”며 여정을 마친 소감을 전했다.

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