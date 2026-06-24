[북중미 월드컵] ‘메시의 기록 잔치’ 메호대전 촉발, 호날두도 폭발! ‘월드컵 최초 6연속 득점’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 크리스티아누 호날두가 드디어 빛을 발했다.

포르투갈은 24일 오전 2시(한국시간) 미국 휴스턴에 위치한 휴스턴 스타디움에서 치러진 우즈베키스탄과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 K조 조별 리그 2차전 5-0 대승을 기록했다.

포르투갈은 콩고민주공화국과의 1차전 무승부 이후 이번 월드컵 첫 승을 거뒀다.

시선을 호날두로 향했다. 1차전에서 득점포를 가동하지 못하면서 고개를 숙였고 우즈베키스탄을 상대로 자존심 회복을 조준했다.

호날두는 전반 3분 기회를 놓치면서 시작이 꼬이는 듯했지만, 2분 후 주앙 칸셀루의 크로스를 오른발로 발리 득점을 만들면서 이번 월드컵 첫 골을 터트렸다.

이후 전반 38분 역습 상황에서 브루노 페르난데스의 패스를 받은 호날두가 또 득점포를 가동하면서 멀티골을 완성했다.

호날두는 이날 득점포를 가동하면서 월드컵 최초로 6연속 골 기록이라는 대업을 달성했다.

호날두는 이날 활약을 통해 라이벌 리오넬 메시와 경쟁 구도에서 비롯된 메호대전이 다시 불타올랐다.

메시는 이번 월드컵에서 엄청난 존재감을 과시하고 있다. 그야말로 미친 활약을 통해 아르헨티나의 선봉장 역할을 수행 중이다.

메시는 알제리와의 1차전에서 3골을 몰아치면서 본인의 월드컵 첫 해트트릭 달성이라는 기록을 만들었다.

특히, 38세 357일의 나이로 메시의 해트트릭은 월드컵 역사상 최고령 기록에 해당한다.

이후 메시는 오스트리아와의 2차전에서 페널티킥을 실축하면서 고개를 숙였지만, 멀티골을 완성했고 월드컵 통산 18골로 독일의 미로슬라프 클로제를 제치고 단독으로 최다 득점자에 이름을 올렸다.

추가로 56년 만에 월드컵 6경기 연속골을 달성한 역대 세 번째 선수라는 기록도 달성했다.

메시와 호날두가 예전만 못하다고 하지만, 이번 월드컵에서 여전히 존재감을 과시하고 있다.

메시가 미친 활약을 통해 포문을 열었고 늦었지만, 호날두도 득점포를 가동하면서 메호대전이 다시 불이 붙었다.

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