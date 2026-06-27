[북중미 월드컵] '대 충격' 이란에게도 밀렸다, ‘벼랑 끝 몰린’ 홍명보호 32강 경쟁 8위 추락

[골닷컴] 김형중 기자 = 32강 토너먼트 진출 가능성이 희박해졌다. 조 3위 상위 8개 팀이 올라가는 경쟁에서 한국은 8위가 되었다. 28일에 열리는 3개 조 경기 결과에 따라 탈락 가능성이 커졌다.





같은 아시아의 이란이 한국의 발목을 잡았다. 이란은 27일 오후 12시(이하 한국시간)에 열린 이집트와 G조 3차전에서 이집트에 1-1로 무승부를 거뒀다. 전반 5분 만에 마흐무드 사베르에게 실점한 이란은 이후 페널티킥도 실축했지만 전반 14분 레자에이안의 동점골이 나오며 경기를 원점으로 돌렸다. 이로써 이란은 3무로 승점 3점, 골득실 0이 되며 각 조 3위 경쟁에서 6위로 뛰어올랐다.





이집트와 이란의 경기 결과에 따라 홍명보호의 순위는 추락했다. 같은 날 오전 9시 열린 H조 경기에서 스페인이 우루과이를 꺾은 덕분에 기사회생했지만 이란이 무승부로 승점을 따내며 8위로 떨어졌다.





이제 남은 건 28일 경기다. 각 조 3위 팀 중 경기를 아직 치르지 않은 팀은 크로아티아(L조)와 알제리(H조), 콩고민주공화국(K조)이다. 크로아티아는 현재 3위 팀 중 7위, 알제리는 9위, 콩고민주공화국은 12위에 위치해 있다. 한국이 8위 자리를 유지하며 32강에 극적으로 진출하려면 세 팀의 경기 중 두 팀의 경기가 한국에게 유리하게 끝나야 한다.





오스트리아와 맞붙는 알제리가 비기거나 승리한다면 한국을 제치고 8위 안으로 들어간다. 콩고민주공화국도 우즈베키스탄을 꺾는다면 승점 4점이 되며 한국 보다 앞서게된다. 크로아티아도 지지만 않으면 현재 8위 한국보다 높은 순위를 유지할 수 있다. 한국 입장에선 세 경기 중 두 경기가 위에서 언급된 결과대로 나오면 안 된다.





여러 모로 한국의 32강 진출 가능성은 희박해진 상황이다.





한편, G조의 다른 경기에선 벨기에가 뉴질랜드에 5-1로 대승을 거뒀다. 지난 1, 2차전 부진을 떨쳐낸 벨기에는 이집트와 승점 동률을 이뤘지만 골득실에서 앞서며 조 1위로 토너먼트 진출을 확정했다. 이집트도 조 2위로 32강에 합류했다.