[골닷컴] 반진혁 기자 = 대한민국이 월드컵 2차전 무승 고리를 끊어낼까?

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 과달라하라에 위치한 과달라하라 스타디움에서 치러진 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다.

대한민국은 1차전을 2-0으로 승리한 멕시코에 이어 2위를 기록했다.

대한민국은 선제 실점을 허용했지만, 황인범의 감각적인 슈팅을 통한 동점골과 오현규의 역전골이 터지면서 북중미 월드컵 첫 경기에서 승점 3점을 챙겼다.

홍명보 감독은 2014 브라질 월드컵에서 1무 2패라는 초라한 성적으로 마감했지만, 북중미 대회에서는 첫 경기에서 승리하면서 쾌조의 출발을 알렸다.

특히, 대한민국이 월드컵 첫 번째 경기에서 승리를 거둔 건 2010년 그리스와의 대결 2-0 이후 16년 만이다.

이제 시선은 멕시코와의 2차전으로 향한다. 우선 설욕을 다짐하고 있다. 2018 러시아 월드컵 2차전에서 만나 1-2로 패배하면서 고개를 숙였다.

대한민국은 멕시코를 상대로 그것도 안방에서 승리하겠다는 의지를 불태우는 중이다.

대한민국이 멕시코를 상대로 승전고를 울린다면 월드컵 역사상 처음으로 2차전 승리라는 짜릿한 결과를 얻을 수 있다.

대한민국은 월드컵 1차전 기억은 좋다. 2002년 폴란드를 시작으로 이번 대회 체코까지 줄곧 승전고를 울린 바 있다.

하지만, 2차전에 대한 기억은 좋지 않다. 월드컵 첫 출전이었던 1954년부터 5무 6패로 단 한 번도 승리한 적이 없다.

대한민국의 축구 황금기 시작이라고 할 수 있는 2002 월드컵에서도 미국과의 2차전에서 무승부를 거뒀다. 이후 프랑스, 아르헨티나, 알제리, 멕시코, 가나를 만났지만, 모두 승리를 거머쥐지 못했다.

분위기는 좋다. 체코를 상대로 선제 실점을 허용했지만, 약속된 플레이를 구사하는 등의 투지를 발휘하면서 역전승을 끌어냈다.

홍명보호의 시선은 이제 멕시코와의 2차전으로 향한다. 하늘도 돕는 분위기다. 핵심 수비수 세사르 몬테스가 1차전 퇴장으로 출전이 불가하다. 2018 러시아 월드컵 설욕과 함께 최초 승리라는 대업을 달성할 기회다.

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