[북중미 월드컵] '녹슨 전차 군단' 독일, 또또또 조기 탈락…승부차기 끝 파라과이에 패배→3회 연속 16강 좌절

[골닷컴] 배웅기 기자 = '녹슨 전차 군단' 독일 국가대표팀이 또다시 16강 진출에 실패했다.

율리안 나겔스만 감독이 이끄는 독일은 30일(이하 한국시간) 미국 폭스버러의 보스턴 스타디움에서 열린 파라과이와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 1-1로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 3-4로 패했다.

이날 패배로 독일은 조별리그에서 탈락한 지난 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회에 이어 또다시 16강 진출에 실패하며 녹슨 전차 군단이라는 오명을 씻지 못했다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 독일은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 마누엘 노이어, 안토니오 뤼디거, 요나탄 타, 요주아 키미히, 너새니얼 브라운, 알렉산다르 파블로비치, 플로리안 비르츠, 리로이 사네, 펠릭스 은메차, 카이 하베르츠, 데니스 운다브가 출전했다.

구스타보 알파로 감독의 파라과이는 4-4-2 포메이션으로 응수했다. 오를란도 힐, 후안 호세 카세레스, 후니오르 알론소, 호세 카날레, 구스타보 고메스, 미겔 알미론, 안드레스 쿠바스, 다미안 보바디야, 마티아스 갈라르사, 훌리오 엔시소, 가브리엘 아발로스가 독일 골문을 겨냥했다.

전반 초반부터 독일이 주도권을 쥐고 상대 골문을 두드렸지만, 오히려 선제골은 파라과이의 몫이었다. 전반 42분 오른쪽 측면에 위치한 갈라르사(애틀랜타 유나이티드)의 날카로운 크로스에 이은 엔시소(RC 스트라스부르 알자스)의 문전 헤더가 골망을 흔들었다.

독일 역시 가만 있지 않았다. 후반 9분 비르츠(리버풀)가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 하베르츠(아스널)가 박스 안 헤더로 마무리하며 동점을 만들었다. 볼은 골문 앞에서 튀어 올라 힐(CA 산 로렌소)이 손쓸 수 없는 방향으로 빨려 들어갔다. 연장 전반 12분 코너킥 상황에서 타(바이에른 뮌헨)가 터뜨린 헤더 골은 비디오 판독(VAR) 결과 파울이 선언돼 취소됐다.

이후 양 팀은 승패를 가리지 못한 채 승부차기에 돌입했다. 파라과이는 4번 키커 안토니오 사나브리아(US 크레모네세)와 5번 키커 파비안 발부에나(그레미우) 2명이 실축한 반면, 독일은 1번 키커 하베르츠를 시작으로 4번 키커 닉 볼테마데(뉴캐슬 유나이티드)와 6번 키커 타까지 3명이 페널티킥을 놓치며 탈락했다.

이변을 연출하며 16강에 오른 파라과이는 내달 5일 미국 필라델피아의 필라델피아 스타디움에서 프랑스-스웨덴 경기 승자와 8강 진출을 놓고 격돌한다.