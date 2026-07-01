[북중미 월드컵] "내 생각 말했을 뿐" 日 유망주의 대담함…'브라질 무시' 논란에도 "발언 철회할 생각 없다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 시오가이 켄토(21·VfL 볼프스부르크)가 논란에도 개의치 않는 모습을 보였다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 국가대표팀은 지난달 30일(이하 한국시간) 미국 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 1-2로 패했다.

이날 일본은 전반 29분 사노 카이슈(1. FSV 마인츠 05)의 벼락 같은 선제골로 앞서 나갔지만, 후반 11분 카세미루(맨체스터 유나이티드)에게 동점골을 허용한 데 이어 후반 추가시간 가브리에우 마르티넬리(아스널)에게 역전골을 내주며 무릎을 꿇었다.

이번 경기는 장외 설전으로도 많은 관심을 모았다. 특히 시오가이의 경기 전 인터뷰가 큰 화제가 됐다. 시오가이는 지난달 27일 일본 매체 '요미우리 신문'과 인터뷰에서 "(브라질이) 예전에는 강했지만, 지금은 어떤가?"라며 되물은 뒤 "우리 세대에는 프랑스와 아르헨티나가 강하다는 인상이 있다. 브라질은 많이 들어보지 못했다"고 전했다.

일본이 그간 네이마르 주니오르(산투스)에게 유독 약한 모습을 보여 왔다는 평가에는 "예전 네이마르 아닌가. 지금은 괜찮을 것 같다. 우리 역시 좋은 센터백이 많기 때문에 문제 없다"며 "브라질을 꺾고 좋은 흐름을 이어갔으면 좋겠다"고 말했다.

FIFA 월드컵 최다 우승(5회)을 자랑하는 브라질로서는 자존심이 상할 수밖에 없는 발언이었다. 실제로 극적인 역전승을 거둔 뒤 마테우스 쿠냐(맨유)는 일본 선수단을 향해 다섯 손가락을 펼쳐 보였고, 가브리에우 마갈량이스(아스널)는 시오가이에게 다가가 귓속말을 건넸다.

다만 시오가이는 비난 여론에도 아랑곳하지 않았다. 시오가이는 1일 일본 매체 '데일리 스포츠'와 인터뷰에서 "우리가 패했기 때문에 어떤 이야기가 나오든 그것은 자유다. 지금 와서 내 발언을 철회할 생각은 없다"며 "내 생각을 솔직히 말했을 뿐이다. 하지만 어떻게 받아들여질지는 모르기 때문에 앞으로는 조심해야 할 것 같다"고 밝혔다.

마갈량이스가 귓속말로 무슨 말을 했는지 묻자 "영어였던 것 같은데, 무슨 말을 했는지는 모르겠다"고 답했고, 처음 경험하는 월드컵이라는 무대의 영향력에 대해서는 "내 인스타그램을 보면 알 수 있다"며 브라질 국민이 쏟아낸 수많은 비판을 에둘러 언급했다.