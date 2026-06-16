[북중미 월드컵] '난공불락' 보지냐 활약 빛났다…'첫 출전' 카보베르데, '우승 후보' 스페인과 0-0 기적의 무승부

[골닷컴] 배웅기 기자 = 보지냐(40·GD 샤베스)의 활약이 빛난 경기였다.

부비스타 감독이 이끄는 카보베르데 국가대표팀은 16일(이하 한국시간) 미국 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 열린 스페인과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 0-0으로 비겼다.

이날 무승부로 카보베르데는 사상 처음 출전한 FIFA 월드컵 무대에서 값진 첫 승점을 따냈다. 1무(승점 1)로 2위에 자리한 카보베르데는 오는 22일 미국 마이애미의 마이애미 스타디움에서 우루과이와 2차전을 치른다.

월드컵 역사에 남을 대이변이다. 스페인(2위)과 카보베르데(67위)의 FIFA 랭킹은 무려 예순다섯 계단 차이로, 이는 경기력에서도 고스란히 드러났다. 카보베르데는 볼 점유율(26-74), 골 기댓값(xG·0.29-2.29) 슈팅(6-27), 유효 슈팅(1-7), 박스 안 터치(6-51), 패스(205-734) 등 대부분 주요 통계에서 크게 밀렸다.

그러나 카보베르데에는 보지냐가 있었다. 불혹의 나이에 처음 월드컵에 출전한 보지냐는 스페인의 일곱 차례 유효 슈팅을 모조리 막아내는 맹활약을 펼치며 무실점을 지켰다. 반면 스페인은 페란 토레스, 라민 야말(이상 바르셀로나), 미켈 오야르사발(레알 소시에다드) 등 최정예가 총출동했지만 끝내 카보베르데 골문을 열지 못했다.

인구 52만 명의 작은 섬나라가 만들어낸 기적이다. 카보베르데는 아프리카 예선에서 D조 1위(10경기 7승 2무 1패·승점 23)에 오르며 본선 진출을 확정했다. 이마저도 아프리카의 전통 강호 카메룬을 제치고 일군 성과였다.

경기 후 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)에 선정된 보지냐는 울컥한 듯 눈물을 보이기도 했다. 브라질 매체 '레데 98'의 보도에 따르면 보지냐는 경기 후 인터뷰에서 "평생 꿈꿔 온 순간이고, 이 순간을 위해 노력해 왔다. 팀에 경험으로 기여할 수 있어 매우 기쁘다"며 "스페인은 세계 최고의 팀이기 때문에 쉽지 않을 것임을 알고 있었다. 모든 선수의 노력으로 꿈을 이뤘다. 이제 계속해서 노력해야 한다"고 소감을 밝혔다.