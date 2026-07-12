[북중미 월드컵] '고기도 먹어본 사람이' 월드컵 4강행 열차에 모두 우승 有 경험 팀 탑승

[골닷컴] 김형중 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강이 확정됐다. 프랑스, 스페인, 잉글랜드, 아르헨티나가 주인공이다.





네 팀 모두 월드컵 우승 경험을 가진 팀들이다. 총 7번의 우승 트로피가 이 네 팀에 집약돼 있다. 아르헨티나 3회, 프랑스 2회, 잉글랜드 1회, 스페인 1회. 이번 대회에서 가장 강한 팀들이 살아남았다는 평가가 나온다.





8강의 마지막 관문을 통과한 것은 아르헨티나였다. 아르헨티나는 12일 오전 10시(이하 한국 시각) 미국 캔자스시티 스타디움에서 열린 스위스와의 8강전에서 연장 혈투 끝에 3-1로 승리했다. 전반 10분 알렉시스 맥알리스터의 선제골로 앞서나갔지만 후반 22분 단 은도이에게 동점골을 허용하며 연장에 돌입했다. 연장 후반 7분 훌리안 알바레스가 페널티박스 바깥에서 오른발 감아차기로 역전골을 터뜨렸고, 후반 추가시간 라우타로 마르티네스가 쐐기골을 꽂으며 승리에 마침표를 찍었다. 리오넬 메시는 이날 골은 없었지만 120분을 모두 뛰며 팀의 정신적 지주 역할을 했다.





같은 날 열린 잉글랜드와 노르웨이의 8강전도 숨막히는 명승부였다. 잉글랜드는 전반 중반 안드레아스 셀데루프에게 선제골을 내줬지만 주드 벨링엄이 전반 종료 직전 동점골을 터뜨리며 균형을 맞췄다. 연장에 접어든 경기에서 벨링엄이 또 한 번 골망을 흔들며 2-1 역전승을 완성했다. 이번 대회 내내 최고의 활약을 펼치고 있는 벨링엄은 이날 멀티골로 잉글랜드의 1966년 이후 첫 우승 도전에 날개를 달았다. 케인이 득점포를 가동하지 못했지만 벨링엄이 날아오르며 잉글랜드의 2018 러시아 대회 이후 다시 한번 4강에 안착했다.





앞선 두 경기에서도 이변은 일어나지 않았다. 프랑스가 10일 모로코를 2-0으로 완파하며 3연속 4강 진출이라는 위업을 달성했다. 킬리안 음바페와 우스만 뎀벨레의 연속골이 터졌다. 두 선수 외에 마이클 올리세, 데지레 두에 등 대부분 선수들의 컨디션이 좋아 강력한 우승후보로 손꼽힌다. 스페인은 11일 벨기에를 2-1로 꺾었다. 파비안 루이스의 전반 30분 선제골로 앞서 나가다 샤를 데 케텔라메르에게 동점골을 허용했지만 정규시간 종료 직전 미켈 메리노의 결승골로 극적인 승리를 거뒀다. 스페인은 2010년 우승 이후 처음으로 16년 만에 4강 무대를 밟게 됐다.





4강 조합은 그 자체로 역사적인 의미를 지닌다. 월드컵 우승 경험이 없는 팀이 단 하나도 없다. 아르헨티나는 1978년과 1986년에 이어 2022년까지 세 번의 우승을 거뒀고, 프랑스는 1998년과 2018년 두 번 정상에 섰다. 자국 대회인 1966년 우승이 유일한 잉글랜드는 60년 만의 우승을 꿈꾸고 있고, 스페인은 2010년 남아공 대회에서 처음이자 마지막으로 트로피를 들어올린 바 있다. 노르웨이의 돌풍, 모로코의 저력, 벨기에의 선전이 있었지만 결국 우승을 경험했던 강팀이 4강에 올랐다.





대진도 흥미롭다. 7월 15일 댈러스 스타디움에서는 현 시점 FIFA 랭킹 1위 프랑스와 3위 스페인이 격돌한다. 이 경기는 이 시대 유럽 축구의 패권을 가르는 대결이라는 점에서 사실상 '진짜 결승'이라는 시각도 있다. 7월 16일 애틀랜타 스타디움에서는 잉글랜드와 아르헨티나가 만난다. 1986년 멕시코 월드컵 '신의 손' 사건과 1998년 프랑스 대회 데이비드 베컴의 퇴장 등 악연의 두 팀이 만나 큰 관심을 모은다.