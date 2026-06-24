[북중미 월드컵] 韓, 개최국 상대로 저력 입증했다…멕시코 아기레 감독 "한국전 경기력, 만족스럽지 않았어"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 비록 패했지만 대한민국 국가대표팀은 개최국을 상대로 저력을 입증한 셈이다.

하비에르 아기레(67) 감독이 이끄는 멕시코는 오는 25일(한국시간) 멕시코 멕시코시티의 에스타디오 시우다드 데 메히코에서 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전을 치른다.

이번 대회 개최국인 멕시코는 남아프리카공화국과 1차전에서 2-0으로 승리한 데 이어 대한민국을 1-0으로 꺾으며 1위(2승·승점 6)로 32강에 선착했다. 승자승 원칙을 우선하는 규정에 따라 체코전 결과와 무관하게 1위가 확정됐다.

아기레는 체코전에서 로테이션 가동을 예고하면서도 32강전에 앞서 경기력을 끌어올릴 필요가 있다고 강조했다. 멕시코 매체 '헤코르드'의 24일 보도에 따르면 아기레는 경기 전 기자회견에서 "내 목표는 훈련을 통해 조직력을 끌어올리고 경기에서 승리하는 방향으로 가도록 하는 것"이라며 "지금은 그 과정에 있다"고 운을 뗐다.

멕시코는 남아공과 한국을 모두 꺾었지만 경기력 자체는 완벽과 거리가 멀었다. 이에 대해서는 "우리는 1, 2차전에서 모두 이겼지만 경기력이 좋았다고 보기는 어렵다. 공수에서 실수가 있었고, 만족스럽지 않았다. 체코전에서는 완벽하지는 않더라도 보다 나은 경기력을 보여주길 바란다"고 전했다.

이번 경기에서는 경고 1장을 보유하고 있는 브라이안 구티에레스(CD 과달라하라)가 결장할 예정이다. 아기레는 "구티에레스는 옐로카드 1장을 받은 만큼 보호할 생각"이라며 "우리는 한두 명에 의존하는 팀이 아니다. 훈련에서도 많은 로테이션을 시도하기 때문에 차이가 없다"고 설명했다.

그러면서도 '베테랑' 기예르모 오초아(AEL 리마솔)의 출전 가능성을 묻는 질문에는 선을 그었다. 아기레는 "우리는 현재 가장 좋은 몸 상태의 선수로 구성돼 있다. 내 역할은 그저 모든 선수가 잘 준비하고 잘 뛸 수 있도록 하는 것"이라며 "오초아에 대해서는 더 이상 묻지 말아달라"고 답했다.