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얀 폴 반 헤케Getty Images
배웅기

[북중미 월드컵] 日 공격수 발길질에 '퍽'→선수 생활 끝날 뻔…네덜란드 수비수 "눈이 잘 보이지 않는다"

네덜란드 vs 일본
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[골닷컴] 배웅기 기자 = 얀 폴 반 헤케(26·브라이턴 앤 호브 앨비언)가 아찔했던 부상 상황을 돌아봤다.

로날드 쿠만 감독이 이끄는 네덜란드 국가대표팀은 15일(이하 한국시간) 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 일본과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2-2로 비겼다.

후반 5분 버질 반 다이크(리버풀)의 선제골로 앞서 나간 네덜란드는 후반 12분 나카무라 케이토(스타드 드 랭스)에게 동점골을 내줬다. 이후 후반 19분 크리센시오 서머빌(웨스트햄 유나이티드)이 달아나는 득점을 터뜨렸지만 후반 43분 카마다 다이치(크리스털 팰리스)에게 또 한 번 실점하며 동점을 허용했다.

아쉬움이 남는 출발 속에서 네덜란드는 전력 누수까지 겪었다. 주전 수비수 반 헤케가 경기 중 공중볼 경합 상황에서 마에다 다이젠(28·셀틱)의 발과 충돌했고, 오른쪽 눈에 시퍼렇게 멍이 든 채 남은 시간을 소화했다. 자칫하면 심각한 부상으로 이어질 수 있는 상황이었다.

영국 매체 '풋볼 런던'의 같은 날 보도에 따르면 반 헤케는 경기 후 인터뷰에서 "상대가 있는 힘껏 내 눈을 찼다. 나는 볼을 향해 달려가고 있었기 때문에 무슨 일이 생길 수도 있다고 생각했다"고 회상했다.

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이어 "시야에 확실히 영향을 미쳤다. 지금은 그쪽 눈이 잘 보이지 않는다. 며칠 안에 조금이라도 나아지길 바란다. 부종이 더 심해질 것 같지만 그것 역시 경기의 일부"라며 개의치 않는 모습을 보였다. 다만 지금으로서는 오는 21일 미국 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 치러지는 스웨덴과 2차전 출전 가능성이 불투명한 상황인 것으로 알려졌다.

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